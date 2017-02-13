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Певица Адель стала триумфатором премии «Грэмми»

13:21 13.02.2017

В минувшее воскресение в Лос-Анджелесе прошла 59-я церемония вручения музыкальных наград «Грэмми».

Победу в номинации «Альбом года» одержала британская певица Адель с пластинкой «25». Однако, как пишет NME, артистка отказалась принять награду, объявив, что ее соперница в этой категории Бейонсе больше заслуживает этой победы.

Адель отметила, что она считает Бейонсе своим кумиром, а ее альбом «Lemonade» - монументальным.

Адель также получила «Грэмми» в номинации «Запись года»,«Песня года», «Лучшее сольное исполнение» за свой сингл «Hello», а также «Луший поп-вокал» в альбоме «25».

Посмертно премия «Грэмми» была присуждена Дэвиду Боуи за его альбом «Blackstar» и одноименный сингл в категориях «Лучший альтернативный альбом», «Лучшее рок исполнение» и «Лучшая рок песня» . А в номинации «Лучшее металл исполнение» победу одержали Megadeth с их пластинкой «Dystopia». Бейонсе получила награду за лучший клип на песню «Formation», а также за свой альбом «Lemonade» в номинации «Лучший современный городской альбом».

Полный список лауреатов «Грэмми 2017» опубликован на сайте премии. 

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в мире
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