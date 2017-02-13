Записи Принса вновь вернулись на музыкальные стриминговые сервисы

Студийные альбомы американского певца Принса вновь стали доступны на популярных стриминговых платформах, сообщает ТАСС.

С 12 февраля все альбомы и записи Принса вновь можно скачать и послушать на крупнейших цифровых сервисах. Ранее музыкальный каталог исполнителя был доступен только на платформе Tidal, с которой Принс заключил договор до своей смерти. Одним из владельцев Tidal является рэпер Jay-Z.

После скоропостижной смерти Принса, который не оставил завещания, его наследники подали на компанию Jay-Z в суд, требуя приостановить действие эксклюзивных прав на песни музыканта. Рэпер суд проиграл.

«Принс записал свои наиболее значимые и популярные работы, сотрудничая с Warner Bros. Records. Мы осознаем, что на нас лежит ответственность за сохранность и заботу этого наследия», - прокомментировали представители Warner Bros., которые являются обладателями прав на творчество Принса.

Принс скоропостижно скончался 21 апреля 2016 года от передозировки фентанила. Кончина стала результатом несчастного случая.

