Рок-кино: русская версия: «Рок», 16 февраля, Музей «Пресня»

Музей «Пресня» продолжает цикл лекций «Рок-кино: русская версия»

16 февраля в музее покажут и обсудят фильм Алексея Учителя «Рок». Среди фигкрантов ленты Виктор Цой, Олег Гаркуша, Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков. Утром работающие сторожами и дворниками, а вечером собирающие стадионы. Мы видим сильные личности, не вписывающиеся в советскую действительность. Новые герои молодежи, они явно отличаются от тех веселых ребят советского экрана и музыкальной эстрады тех лет.

По замыслу организаторов, логика показа в этот раз будет связана, прежде всего, с историей локальных центров русского рока, с так называемыми школами. Поэтому начинают, естественно, с ленинградского рока - фильм Алексея Учителя «Рок», представляющий не просто срез рока Ленинграда второй половины 80-х, а показывающий рок-героев старшего поколения в творчестве и в жизни. Дискуссия будет вестись и об истоках рока в СССР.

Автор - Юрий Викторович Доманский, доктор филологические наук, профессор РГГУ, главный редактор серийного издания «Русская рок-поэзия: текст и контекст», автор книг и статей по поэтике русского рока. Цикл включает рассказы об основных образцах отечественного художественного и документального рок-кинематографа: история участия рокеров в съемках, специфика саундтрека, особенности восприятия зрителями, влияние на последующую культуру.

Начало в 19.00.