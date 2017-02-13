Игорь Шаферан повышал рождаемость и чуть не написал гимн России

Даровитому поэту-песеннику Игорю Шаферану могло бы исполниться 13 февраля 85 лет

Игорь Шаферан

Более многопланового российского поэта конца ХХ века отыскать сложно. Шаферану удалось реализоваться в самых разных жанрах. Будучи учеником Аркадия Островского (написавшего бессмертную «Пусть всегда будет солнце»), Шаферан сочинил знаменитую новогоднюю песню «Елочка-елка, лесной аромат», вошедшую в мультфильм про Чудище-Снежище, который и по сию пору малыши смотрят с открытым ртом. Исключительно удавались Шаферану и ролевые песни, написанные от лица детишек. Самыми известными из них стали «Песня первоклассника» в исполнении Аллы Пугачевой и «Я у бабушки живу» из репертуара ансамбля «Верасы».

«Я у бабушки живу» вообще занимает отдельное место в обширном наследии Шаферана. «Самое интересное, что мы записали этот хит в Ленинграде, когда я уже была на восьмом месте беременности и должна была быть в декрете, - рассказывала в интервью изданию fakty.ua легендарная участница ансамбля «Верасы» Ядвига Поплавская. - Мне было очень тяжело стоять, и Саша мне под спину подставлял стул, чтобы хоть как-то можно было облокотиться. Сидя-то петь не будешь. Песня была написана для документального фильма «Третий лишний» - о проблемах одного ребенка в семье. Написал этот хит Эдуард Ханок. Она стала популярной после того, как прозвучала в «Голубом огоньке» к 8 Марта».

К участникам ВИА «Верасы» не раз подходили молодые люди и признавались, то они появились на свет именно благодаря песне «Я у бабушки живу». «Как-то я приехал в Москву, поднимаюсь на 12-й этаж, в музыкальную редакцию Центрального телевидения, - продолжал Александр Таханович. - А там в коридоре висела доска почета, к которой было приколото письмо из министерства здравоохранения СССР: «Уважаемые товарищи! Просим передать слова благодарности белорусскому коллективу «Верасы», композитору Эдуарду Ханку и поэту Игорю Шаферану за исполненную в программе «Голубого огонька» песню «Я у бабушки живу, я у дедушки живу». Одной этой песней они сделали гораздо больше, чем все наши лекции о повышении рождаемости в нашей стране»».

Шаферан родился в Одессе, и его настоящая фамилия звучала как Шаферман. Уже обучаясь в Москве в Литературном институте имени Горького, он попал на курс к Михаилу Светлову, который, скорее всего, и порекомендовал ему избавиться от «лишней» буквы «м» в фамилии, а также сменить имя Гарольд на Игорь. Тем не менее, такие его песни, как «Ромашки спрятались» и «Красно солнышко» воспринимались как подлинно народные. А бессмертная «Гляжу в озера синие» вообще претендовала одно время на роль гимна России!

К сожалению, невероятная простота формы шаферановских песен не всегда была по нутру его коллегам. Известен например пренебрежительное высказывания о песне «Белый свет» Владимира Высоцкого, считавшего ее примитивной. Но это, конечно, несправедливо. Достаточно сравнить мужские и женские версии исполнения «Белого света», чтобы уловить всю глубину оттенков. Эдита Пьеха пела: «Я могла бы побежать за поворот, я могла бы... только гордость не дает» - и в сознании у слушателя возникал образ самодостаточной женщины, которая привыкла сама устраивать свою судьбу. В интерпретации Иосифа Кобзона эти строки выглядели так: «Мне бы взять и побежать за поворот, всё я мог бы... только гордость не дает» - и тут уже ощутимо сожаление неуверенного в себе человека об утраченных возможностях. А группа «Красные Звезды» представила уже свое видение «всё я мог бы — только гордость не дает» - и тут уже трагедия безупречного перфекциониста, который поскальзывается на мелочи.

Шаферана еще предстоит всем нам заново открыть и переслушать непредвзято. Сейчас он явно недооценен. «К сожалению, папа не отличался деловой хваткой, - сетовала как-то дочь поэта Анна Шаферан. - Поэтому многие из его стихов до сих пор остались невостребованными. Я была бы рада, если кто-то написал на них песни. Но никто не проявляет интереса. Хотя найти нас проще простого. Телефон у нас остался тот же, что и много лет назад…».

Трагическая невостребованность ускорила уход Шаферана. «Приход капитализма оказался для него страшным психологическим ударом, - продолжает Анна. - Ничем другим, кроме поэзии, он не занимался. И у него было ощущение своей ненужности. На почве стресса он заболел. Лежал в онкологическом центре . Но врачи не смогли ничего сделать и, поняв это, попросту выпихнули умирать домой».

Коллега Шаферана Михаил Танич Танич, бывший другом Шаферана, сочинивший с ним в соавторстве стихи для нескольких песен (среди них как раз «Белый свет»), писал в своей книге «Играла музыка в саду»: «Игорь Шаферан долго и тяжело болел. И, главное, неотвратимо. Когда на долю человеку выпадает такая нечеловеческая больничная боль, а потом наступает конец, обычно говорят: „Отмучился“». Танич назвал песню «Зачем вы, девочки, красивых любите?» народной и добавил: «Уйдет много поэтов, забудется много песен, а этой суждена долгая жизнь». Скончался Игорь Шаферан 14 марта 1994 года, похоронен вместе с женой на Донском кладбище.

В филиале Липецкой областной специальной библиотеки для слепых в Ельце вспомнят творчество одного из самых знаменитых поэтов-песенников. К юбилею Шаферана в Ельце приурочат музыкально-поэтическую встречу «И светла от берез Россия...». На вечере прозвучат «Ромашки спрятались», «Гляжу в озера синие», «Ходит песенка по кругу», «Если б не было войны», «Мы желаем счастья Вам» - песни, которые пела вся страна. Мероприятие состоится 16 февраля. Начало в 10.00, сообщает Липецкая областная специализированная библиотека.

В Москве Шаферана помянят 14 февраля в метро. Столичный метрополитен подготовил поздравительную программу ко Дню всех влюбленных, сообщает официальный портал московской мэрии. На эскалаторах, станциях и в переходах подземки пассажиры услышат любовную лирику Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Анны Ахматовой.

Также с 13 по 17 февраля москвичи услышат около 20 песен Игоря Шаферана. В праздничном репертуаре: «На тебе сошёлся клином белый свет», «Белый танец», а также хиты Нины Бродской и Яна Френкеля "Ты говоришь мне о любви" и "Для тебя"».

