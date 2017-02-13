Кузьма и ВиртУОзы «На мягких лапах»

Исполнитель: Кузьма и ВиртУОзы, Название: «На мягких лапах», Стиль: авангардный рок, Год 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Сооснователь «Гражданской Обороны» Константин Рябинов (Кузя УО) молчал годами, но в последние годы отчего-то активизировался. Позапрошлогодний альбом «Sancta Simplicitas» оставлял надежды на прояснение творческого почерка неутомимого экспериментатора. Следующий диск «Кузьма и ВиртУОзы» совершенно не оправдывал этих ожиданий, уводя в дебри чистого авангардного искусства.

Пластинка «На мягких лапах» знаменует очередной виток спирали и возвращение к прозрачности работы «Sancta Simplicitas». Прозрачность — отнюдь не означает доступность. Вряд ли Рябинов станет когда-нибудь ближе к народу, с этим надо смириться и любить его таким, каков он есть. Сочетание старых текстов и свежих аранжировочных решений саундпродюсера альбома Дмитрия Коева принесло интересные плоды.

В результате сумрачная «Это не я» из альбома «ГО» «Оптимизм» выполнена примерно в том же ключе, но с более современным техническим оснащением. Как ни странно, в таком антураже, герой кажется еще более одиноким и потерянным. Будто детдомовца снабдили новейшими гаджетами — и выбросили в большой мир, не научив ни уму-разуму, ни элементарным навыкам выживания. В «Даже пальто» (переосмысленная «Детский доктор сказал Нишняк») тот же герой попадает на великосветский раут и тушуется под духовые помпезного эстрадного оркестра. «Движение вселенское сие» - обманчивая эйфория перед грядущими испытаниями.

Но наш пострел не так-то прост. Оказывается, он умеет показывать зубы и по-своему мстить недружелюбному миру. «Животная болесть» - ернический приговор обществу потребления под издевательско безоблачный серф. «Воробей» - внезапная отповедь ненасытному чревоугоднику с обманчиво безмятежной музыкальной кодой. «Кто ты теперь» - 11-минутная экзекуция над Борисом Гребенщиковым, устроенная его же «розгами».

В последнем треке Кузя УО, что называется, «включает юродивого» и обращается к форме староверческого духовного стиха, повествующего о бренности бытия и неотвратимости смерти. Паззлы сходятся окончательно — и графический лик скорбящего Христа на обложке удивляет уже не так уж сильно.