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Скончался семикратный лауреат «Грэмми» Эл Джерро

15:53 13.02.2017
Эл Джерро. Фото с офстраницы в Facebook
Эл Джерро. Фото с офстраницы в Facebook

Лауреат премии «Грэмми», знамениты американский джазовый музыкант и певец Эл Джерро скончался в Лос-Анджелесе на 77-м году жизни, сообщает TMZ со ссылкой на менеджера исполнителя.

Артист скончался в больнице в окружении семьи. Причина смерти не уточняется. Как пишет издание, в последнее время Джерро в последние годы страдал от проблем с дыхательной системой, а также у него были проблемы с сердцем.

Ранее менеджмент музыканта заявил, что из-за проблем со здоровьем, он прекращает концертную деятельность.

Эл Джерро является обладателем семи премий «Грэмми». Он один из немногочисленных музыкантов, который получил эту награду в трех различных категориях – джаз, поп-музыка, ритм-н-блюз.

Отличительной исполнительской особенностью Джерро являлось использование звуковых имитаций. Он использовал различные тембровые эффекты и приемы интонирования (крик, плач, стон, смех), юмористические трюки, скэт. Джерро внес большой вклад в популяризацию инструментального пения.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки
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