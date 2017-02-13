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Владимир Кузьмин, 8 марта, «Известия Холл»

16:20 13.02.2017

Народный Артист России, певец и композитор Владимир Кузьмин даст большой праздничный концерт 8 марта в Москве

Афиша. Предоставлена организаторами концерта

В этот теплый весенний вечер легендарный рок-музыкант сделает отличный подарок всем своим поклонникам, и исполнит свои лучшие, всенародно известные хиты!

Многогранная творческая деятельность Владимира Кузьмина в роли композитора, поэта, певца, мульти инструменталиста за сорок с лишим лет на профессиональной сцене, позволила успешно выпустить несколько десятков альбомов и обрести множество преданных поклонников. Каждая работа Владимира Кузьмина – в чем-то автобиографическое произведение, посвященное истории любви, друзьям, семье и личным переживаниям: "Пять минут от дома твоего", "Я не Казанова", "Сибирские морозы", "Симона", "17 лет", "Тоска", "Лед слезы льет", "Еще вчера", "Голос", "Эй, красотка!

Его простые лирические песни затронут каждого слушателя, а умение донести душевные переживания искренне, без малейшего стеснения, очаруют раз и навсегда. В Международный Женский день, в самом центре Москвы, в теплой уютной атмосфере Концертного зала «Известия Холл» артист споет о простых радостях бытия, с высоты прожитых лет своей нелегкой судьбы напомнив нам о самом главном – о любви. Подарит море эмоций, рок-н-рольного драйва, и, конечно же, частичку мудрости.
Владимир Кузьмин - «Большой Весенний Концерт! Лучшие Песни!»

Известия Холл, Москва, Пушкинская площадь, 5

8 марта 2017 года, 20:00

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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