Выиграй билеты на концерт ROZHDEN!
Дебют получился очень ярким, но свою первый альбом «Правда» музыкант выпустил только через 2 года, в 2014 году. На расспросы журналистов о том, почему он так долго писал пластинку, отвечал лаконично: «Не привык торопиться, если мне есть что спеть — я пою...». И именно это является, пожалуй, самым главным отражением сущности музыканта ROZHDEN.
Заглавный сингл альбома, песня «Знаешь», очень быстро взлетела на первую строчку в русском iTunes и стала одной их самых исполняемых композицией на слепых прослушиваниях последних двух сезонов российского шоу «Голос» и «Голос — Дети».
ROZHDEN выступит 17 февраля в Большом зале московского клуба Glastonberry. У вас есть уникальный шанс попасть на этот концерт бесплатно. Для этого надо лишь как можно быстрее и правильнее ответить на 3 несложных вопроса.
1. Рожден родился в:
а). Одессе
б). Мариуполе
в). Киеве
2. Наставницей Рождена на украинской версии шоу "Голос" стала:
а). Надежда Бабкина
б). Полина Гагарина
в). Диана Арбенина
3. Рожден умеет виртуозно играть на:
а). гитаре
б). барабанах
в). скрипке
Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru
Разыгрываем две пары билетов!
В письме обязательно указывайте свою фамилию!
Итоги конкурса будут подведены 16 февраля.
Победителям вышлют уведомления по электронной почте.
ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.