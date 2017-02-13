Выиграй билеты на концерт ROZHDEN!

ROZHDEN - автор и исполнитель собственных песен, дебютировал в украинской версии проекта «Голос»

Дебют получился очень ярким, но свою первый альбом «Правда» музыкант выпустил только через 2 года, в 2014 году. На расспросы журналистов о том, почему он так долго писал пластинку, отвечал лаконично: «Не привык торопиться, если мне есть что спеть — я пою...». И именно это является, пожалуй, самым главным отражением сущности музыканта ROZHDEN.

Заглавный сингл альбома, песня «Знаешь», очень быстро взлетела на первую строчку в русском iTunes и стала одной их самых исполняемых композицией на слепых прослушиваниях последних двух сезонов российского шоу «Голос» и «Голос — Дети».

ROZHDEN выступит 17 февраля в Большом зале московского клуба Glastonberry. У вас есть уникальный шанс попасть на этот концерт бесплатно. Для этого надо лишь как можно быстрее и правильнее ответить на 3 несложных вопроса.

1. Рожден родился в:

а). Одессе

б). Мариуполе

в). Киеве

2. Наставницей Рождена на украинской версии шоу "Голос" стала:

а). Надежда Бабкина

б). Полина Гагарина

в). Диана Арбенина

3. Рожден умеет виртуозно играть на:

а). гитаре

б). барабанах

в). скрипке

Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru

Разыгрываем две пары билетов!

В письме обязательно указывайте свою фамилию!

Итоги конкурса будут подведены 16 февраля.

Победителям вышлют уведомления по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.