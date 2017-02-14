Продюсеры разбегаются с киевского «Евровидения»

Команда, готовившая «Евровидение-2017» в Киеве, объявила о прекращении работы — в отставку подали ключевые продюсеры

Команда, работавшая над проведением «Евровидения-2017» в Киеве, покидает проект. В понедельник сотрудники Национального телеканала Украины (НТКУ) распространили заявление, текст и фотокопию оригинала которого приводит сайт «Страна.ua».

Вам открытое письмо

«Мы, команда «Евровидения»… официально сообщаем, что мы оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению конкурса. Начиная с июня 2016 года до сегодня команда «Евровидения» провела большой объем организационной, юридической и информационной работы по подготовке к проведению «Евровидения»... — пишут авторы обращения. — В декабре после обеспечения нашей команды подтверждением от ЕВС (Европейский вещательный союз, обладатель прав на проведение конкурса. — прим.ред.) о том, что «Евровидение-2017» действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя Конкурса... которого наделили полным контролем всех аспектов «Евровидения».

Как явствует из письма, после этого назначения (и «действий, которые его сопровождали») работа по проведению конкурса была фактически остановлена, а работа команды была полностью заблокирована.

Его авторы обвиняют новых назначенцев в бездействии — так, по словам подписантов, «кроме презентации результатов работы команды, проведенной за период сентябрь — декабрь 2016 года, новым руководством конкурса не было проведено ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки».

Кроме того, авторы письма ставят в вину своему новому руководству «отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы», «отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами», а также «срыв проведения тендеров».

Из письма явствует, что подписавшие его сотрудники предлагали руководству НТКУ свой вариант построения работы, однако не были услышаны.

В чем дело

В отставку подают все ключевые продюсеры «Евровидения-2017»: директор Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Александр Харебин, а также исполнительный продюсер Виктория Романова и ивент-продюсер Денис Блощинский.

«Нам удалось собрать невероятную команду, — цитирует Блощинского издание «Телекритика.Ua», — мы прописали сотни документов, отобрали локации, проработали на славу… Но я неоднократно говорил о том, что я уйду с проекта, как только мои принципы и ценности будут нарушены».

«Харебин и его команда недовольны, что на распределение денег поставили нового, не согласованного с ним человека», — подтвердил «Газете.Ru» источник, знакомый с ситуацией.

Причиной нынешнего демарша называют назначение заместителем руководителя Национального телеканала Павла Грицака, руководившего подготовкой к «Евровидению» в Киеве в 2005 году, — именно к нему, видимо, обращают свои обвинения авторы письма. По некоторым данным, Грицак был назначен без согласования с Харебиным.

Руководящая чехарда

Назначение Грицака прошло на фоне административной реформы на государственном ТВ соседней страны, превратившей национальный телеканал в общественный. В начале 2017 года НТКУ прошел перерегистрацию и стал называться НОТУ (Национальное общественное телевидение Украины).

Сам Харебин в кресле руководителя Нацтелевидения (и главного по «Евровидению» — в оргкомитете конкурса он занимал должность исполнительного продюсера) пробыл недолго. В ноябре прошлого года он сменил на этом месте прежнего главу Национальной телекомпании Украины Зураба Аласанию. Тот ушел в отставку сам: по словам прежнего руководителя, его побудили к этому не только проблемы с бюджетом «Евровидения-2017», но и аналогичные сложности с госфинансированием Общественного телевидения.

Аласания заявил, что минфин Украины вписал бюджет конкурса в бюджет НТКУ на 2017 год.

Из этого следует, что на «Евровидение» уйдут почти все деньги бюджета (почти 900 млн грн из заложенных в бюджете 1,2 млрд грн), а оставшейся суммы никак не хватит на перестройку 32 устаревших предприятий и создание программ Общественного телевидения.

Теперь недовольным остался уже Харебин. Как следует из записей в его фейсбуке, он продолжит работу в качестве исполнительного продюсера конкурса, но лишь на ближайшее время — у него, по его словам, «появилось множество вопросов к новому менеджменту».

Все хорошо

Европейский вещательный союз с вниманием, а иногда и беспокойством следил за происходящим в Киеве вокруг конкурса, что позволило наблюдателям поспекулировать на том, может ли Украина лишиться права на проведение «Евровидения». Поводы к тому были — так, организаторы долго не могли определиться с городом проведения: вместе с Киевом рассматривались также Донецк, Днепропетровск и другие города.

Однако к концу 2016 года украинские телевизионные чиновники решили все-таки оставить конкурс в столице, эмиссары ЕВС проверили ее готовность к принятию песенного состязания, и в январе 2017 года в Киеве была проведена официальная церемония передачи символических ключей и жеребьевки стран-участниц.

Ареной для проведения «Евровидения-2017» стал Международный выставочный центр, расположенный на левом берегу Днепра. К открытию конкурса администрация города планирует отремонтировать дороги возле площадки, а также пустить автобусы и речной трамвайчик к выставочному центру. Организаторы отмечали, что ожидают на конкурс около 20 тыс. человек.

Авторы: Анастасия Лисицина, Александра Борисова