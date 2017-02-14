]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Победитель «Евровидения» решил попрощаться с образом Кончиты Вурст

10:54 14.02.2017
Том Нойвирт. Фото с офстраницы в Facebook
Том Нойвирт. Фото с офстраницы в Facebook
Материалы по теме:

Австрийский исполнитель Том Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, объявил о прощании со скандальным образом.

В интервью изданию Die Welt музыкант заявил, что Кончита по большому счету выполнила свое предназначение и более в ней необходимости нет. Нойвирт заявил, что сейчас находится в поисках. «Сейчас я сомневаюсь в себе, как никогда ранее. Я ищу что-то, что будет получаться у меня лучше всего. Проблема в том, что я могу всего понемногу и сейчас я ищу себя», - рассказал исполнитель.

Нойвирт также отметил, что не хотел бы оставаться в женском образе. При этом он не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Собственно образ Кончиты Вурст стал своего рода протестом музыканта против предрассудков современного общества. Но именно этот эпатажный перформанс и принес ему победу на конкурсе «Евровидение» в Копенгагене в 2014 году.

Музыкант отметил, что перед тем, как окончательно кануть в небытие, его альтер-эго должно завершить работу над новым альбомом, релиз которого намечен на текущий год. Но после этого он планирует навсегда попрощаться с образом бородатой женщины.

Темы: Евровидение, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.02.2017, 15:12
Уж не хочет ли он (она, оно)

стать мужчиной!? )))
14.02.2017, 14:56
ИванОв ИвАнов

Кончина Кончиты.Блин.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.