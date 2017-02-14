Победитель «Евровидения» решил попрощаться с образом Кончиты Вурст

Австрийский исполнитель Том Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, объявил о прощании со скандальным образом.

В интервью изданию Die Welt музыкант заявил, что Кончита по большому счету выполнила свое предназначение и более в ней необходимости нет. Нойвирт заявил, что сейчас находится в поисках. «Сейчас я сомневаюсь в себе, как никогда ранее. Я ищу что-то, что будет получаться у меня лучше всего. Проблема в том, что я могу всего понемногу и сейчас я ищу себя», - рассказал исполнитель.

Нойвирт также отметил, что не хотел бы оставаться в женском образе. При этом он не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Собственно образ Кончиты Вурст стал своего рода протестом музыканта против предрассудков современного общества. Но именно этот эпатажный перформанс и принес ему победу на конкурсе «Евровидение» в Копенгагене в 2014 году.

Музыкант отметил, что перед тем, как окончательно кануть в небытие, его альтер-эго должно завершить работу над новым альбомом, релиз которого намечен на текущий год. Но после этого он планирует навсегда попрощаться с образом бородатой женщины.