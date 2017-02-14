Сергей Гармаш заставил лидера «Кукрыниксов» уронить слезу

Большой концерт группы «Кукрыниксы» состоялся в московском клубе YOTASPACE 11 февраля

Алексей Горшенев. Фото Марины Федоровой предоставлено организаторами концерта

Прошлогодний альбом «Артист» стал для «Кукрыниксов» этапным. Пластинка дала богатый материал для размышлений о деструктивной природе актерства и об аспектах взаимодействия рок-музыки и театра. «Артист» - одна из тех монументальных работ, которые опережают в время и с годами будут пониматься все глубже и глубже. Нет никаких сомнений, что в дальнейшем диску посвятят сотни страниц научных исследований, а «Кукрыниксы» будут восприниматься как непререкаемые авторитеты далеко не только среди коллег-рокеров.

А тем временем «Кукрыниксы» не стоят на месте и продолжают удивляться и удивлять. Буквально на днях лидер группы объявил о подготовке сольного проекта «Любовные письма великих», основанного на эпистолярном наследии Федора Достоевского, Льва Толстого и других русских классиков. Довольно радикально изменилась и концертная программа коллектива. Из «Артиста» «Кукрыниксы» сегодня исполняют примерно половину материала, но так или иначе, песни большинство песен программы подобраны так, что природа актерского дара исследуется всесторонне.

Например, взять блок песен из репертуара «Короля и Шута». «Фокусник» поднимает тему губительности сценических манипуляций со зрителями. В «Дагоне» сделан упор на демонической природе творчества, всецело построенном на заигрывании с потусторонними силами. Баллада «Счастье» написана для зонг-оперы «TODD» и здесь идет речь о счастье поддельном — даже не счастье, а болезненной эйфории, за которой нередко следует тьма и безумие. «Я не был никогда, так счастлив, как сейчас», - примерно об этом же состоянии речь идет в песне из «Артиста» «Выход из роли», которая тоже стала одним из ярчайших моментов концерта в в YOTASPACE.

Человек творческий далеко не всегда обнажает перед аудиторией свою душу. Нередко он скрывает свою подлинную суть под тщательно продуманной системой масок. В этом плане было нечто общее между Михаилом Горшеневым из «Короля и Шута» и великим русским поэтом Сергеем Есениным. Недаром и Алексей Горшенев, поставил их на коцнерте в один ряд. Предваряя песню на есенинские стихи «Дорогая», он назвал Сергея Александровича самым первым рок-н-ролльным парнем.

Определенную пищу для ума давали и другие размышления Алексея Горшенева между песнями. Предваряя «Смоктуновского», он рассказал о данном перед концерте интервью. Журналист спросил у Алексея, является ли Иннокентий Михайлович его любимым актером и очень удивился отрицательному ответу. Далее Горшенев объявил, что Смоктуновского можно не любить, но это абсолютная величина, актер №1, памятник самому себе. При этом он припомнил разговор двух маститых советских артистов, в ходе которого Смоктуновский окрестил Олега Ефремова «самым земным актером», а себе отвел роль «космического артиста».

Из ныне здравствующих актеров такого же масштаба Алексей Горшенев выделил Сергея Гармаша и Игоря Скляра. Оба задействованы в спектакле театра «Современник» «С наступающим...», который музыкант недавно посетил со своей женой. Оценить постановку Горшенев настоятельно порекомендовал и своим поклонникам, объяснив, что сегодня редко предоставляется возможность «уронить слезу» не от печали, а в связи со светлыми переживаниями, но Гармаш умеет вызвать у зрителя такие эмоции, как никто другой.

К чести Алексея Горшенева, он не стал превращать концерт «Кукрыниксов» в театр одного актера. Песню «Наше время» он предоставил исполнять ее автору — бас гитаристу Дмитрию Оганяну — с улыбкой заметив, что тот писал ее в одиночку, но с аранжировкой мучилась уже вся группа. А патриотическая «Звезда» стала неким объединяющим фактором для всех. Ведь днем раньше «Кукрыниксы» ее великолепно сыграли также на благотворительном телемарафоне в пользу детей Донбасса «Хватит убивать».