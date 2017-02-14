«Пилот», 18 февраля, Stadium Live

В 2017 году питерской рок-группе «ПилОт» исполняется 20 лет!

По этому поводу коллектив устроит большой гастрольный тур с юбилейной программой «Двадцатничек». Московский концерт состоится 18 февраля в клубе Stadium Live.

20 лет дата, без сомнений, серьезная и внушающая уважение - далеко не каждому музыкальному коллективу как в России, так и в любой другой стране мира удается столько времени не распадаться и оставаться актуальным. За годы своего существования «ПилОт» много раз менял звучание, экспериментировал со всевозможными музыкальными жанрами, создавал на концертах уникальные видеоряды и световые шоу, используя для этого самые свежие и интересные технические новинки, шокировал публику необычными сценическими костюмами, удивлял неожиданными дуэтами и творческими союзами, дарил поклонникам стилистически абсолютно разные альбомы и сольники участников группы, снимал совершенно непохожие друг на друга видеоклипы… А самое главное – за все это время «пилоты» из компании простых любителей «побренчать на гитарах» превратились в настоящих профессионалов и мастеров своего дела, и группа прочно заняла место в десятке самых популярных и самых гастролирующих рок-коллективов страны.

Свое двадцатилетие музыканты решили отмечать громко, ярко, весело, а главное - долго! Гастрольный тур, получивший простое, но емкое название «Двадцатничек», продлится весь 2017 год и охватит более 50 городов России и сопредельных стран. Причем группа в этот раз постарается заехать даже в самые отдаленные населенные пункты, куда не приезжала еще ни разу или заглядывает очень редко, но где концерта давно ждут.

Подготовка к «Двадцатничку» длилась весь 2016 год, коллектив даже специально взял длительную паузу в выступлениях, играя концерты намного реже обычного. Застать в этом году полноценные сеты «пилотов» поклонники смогли практически только во время летних фестивалей, а потому успели соскучиться по любимым артистам, и уже с лета заваливают электронные ящики и странички «ПилОта» в соц. сетях вопросами, когда же, наконец, появится расписание юбилейного тура и что за программа будет исполняться в рамках «Двадцатничка».

«ПилОт», однако, не спешит раскрывать всех секретов, но уже известно, что для двадцатилетия были выбраны самые известные и любимые фанатами песни, свежие и старые композиции, становившиеся лидерами всевозможных хит-парадов.

Специально к двадцатилетию выпущено юбилейное издание, представляющее из себя полноцветную иллюстрированную книгу с полной информацией о группе и ее дискографии. К книге будет прилагаться диск и забрендированная флэшка. В диск войдут лучшие песни за всю историю коллектива, но это будет не банальный сборник the best, а новое прочтение в акустической версии. На флэшке же будут собраны архивные фото- и видеоматериалы, найденные в компьютерах и на дисках у самих музыкантов и самых преданных членов фан-клуба «13.Ч». Это издание можно будет приобрести только на концертах предстоящего тура и в онлайн-магазине группы.