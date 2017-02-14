Evergrey «The Storm Within»

Исполнитель: Evergrey, Название: «The Storm Within», Стиль: прогрессив-метал, Год 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Шведскую прогрессив-металлическую команду Evergrey фанаты ценят за навороченные аранжировки и усердно творимую депрессивную атмосферу. Группы, построившие свою концепцию на эскалации уныния и отчаяния, как правило, развиваются очень неровно, периодически переживая периоды творческих кризисов. Не миновала чаша сия и Evergrey, однако в 2014-м группа вернулась к прежнему составу и укрепила свои позиции.

Альбом «The Storm Within» - еще одно свидетельство того, что Evergrey сейчас пребывает в наилучшей форме. Привычно мрачные сюжеты не делают эти песни нудными и деструктивными. Музыканты ловко умеют манипулировать чувствами слушателей и поэтому точно знают, где можно подпустить фирменной тоски, где впасть в ярость, а где бессильно погрустить под размеренные ритмы об утраченных возможностях.

Первая же песня «Distance», начинающаяся с редких фортепианных всхлипов и переходящая в среднетемповый гитарный забой, демонстрирует, как лидер группы Том Энглунд умеет очаровывать свою аудиторию, сохраняя с нею дистанцию и уберегая от излишних откровений. Как дополнительная краска — женский хор в финале этой композиции.

«Passing Through» вышла довольно эмоциональной и радует не только обстоятельными гитарными запилами, но и электронной пульсацией клавишных, которые здесь служат неким каркасом, обеспечивая должную дозу саспенса. «Someday» - несомненный хит, а в «Astray» продолжается начатое в «Passing Through», только с еще большим рвением.

Медляк «The Impossible» мог бы быть и поярче, а дуэты с вокалисткой Nightwish Floor Jansen — подраматичнее. Но в том и состоит специфика альбома: нигде не перебарщивать с аффектами, а устанавливать датчики чувств на каких-то средних показателях. Людям, периодически впадающим в прострацию такие вещи хорошо знакомы: ты можешь выйти на околоземную орбиту, переплыть океан и гореть в огне — всё равно, даже находясь в самом сердце шторма, ты не избавишься от своих глубинных переживаний, которые не только тяготят тебя, но и дают определенную мазохистскую сладость. Одним словом — 50 оттенков серого, которые преобладают в оформлении буклета, где герой в самых разных локациях разрывается на части, а из груди у него вылетает стая черных птиц.

В финале альбома предпринимается попытка препарирования чувств героя. В семиминутном полотне «Disconnect» единая музыкальная канва распадается на составляющие (фортепианные переливы, гитарная атака и атмосферные эффекты поочередно сменяют друг друга). А в кавере на осборновскую «Paranoid» Evergrey открывают новые нюансы, за счет щедрого добавления прог-роковых элементов саунда. Для кого-то альбом станет попыткой психотерапии, а кто-то после его прослушивания наверняка еще глубже уйдет в недра своего расщепленного 2я».