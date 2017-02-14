«Чайф» работает над песнями для нового альбома

Екатеринбургская рок-группа «Чайф» работает над материалом для нового студийного альбома, сообщается на сайте радиостанции «Наше Радио».

По словам музыкантов, сейчас полным ходом идут репетиции для концертов «Зимней акустики» и тура «Вместе теплей». Между прогонами старых песен группа репетирует новые композиции.

«На данный момент три песни у нас уже очень хорошо звучат и обрели свою форму. Подтягиваем четвертую песню. Надеемся, за лето-осень привести все новые треки в такой порядок, что их можно будет записывать», - рассказали участники «Чайфа».

Группа отметила, что у них в работе находятся 10 новых треков. Планируется, что запись новой пластинки будет проходить в помещениях новой студии, сделанной по всем правилам.

Отмечается, что традиционные концерты «Зимней акустики» в этом году пройдут под знаком «гаражного рока». Премьера состоится 18 февраля в Екатеринбурге, затем концерты пройдут в Питере и Москве.

Напомним, предыдущий альбом «Чайфа» - «Кино, вино и домино» - увидел свет в 2013 году.