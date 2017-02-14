Алексей Горшенев расскажет о любовных письмах Достоевского и Толстого

Лидер группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев работает над очередным сольным альбомом. Об этом музыкант рассказал в интервью «Российской газете».

По словам Горшенева-младшего, новая программа получила название «Любовные письма великих». Посвящена она будет таким российским писателям, как Федор Достоевский и Лев Толстой. Именно архивные письма этих писателей стали вдохновением для создания программы.

Ранее Алексей Горшенев выпустил два сольных альбома, песни для которых были написаны на стихи Сергея Есенина. Первая работа называлась «Душа поэта», а вторая - «Смерть поэта». Оба лонгплея были выпущены на CD-дисках и виниловых носителях. Горшенев также представил эту программу в виде музыкальных спектаклей.

Сроки работ над «Любовными письмами великих» пока не сообщаются. Сейчас «Кукрыниксы» гастролируют в поддержку своего последнего студийного альбома «Артист», который посвящен выдающимся артистам, а также старшему брату лидера группы, Михаилу Горшеневу.