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Киноконцертный зал в Москва-Сити откроется в декабре

15:03 15.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В конце 2017 года в Москве может появиться новый киноконцертный зал.

Как сообщается на сайте Мосгосстойнадзора, киноконцертый зал будет расположен на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити». Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в декабре текущего года.

Зал рассчитан примерно на 2000 человек. В нем могут проводиться зрелищные мероприятия, гала-концерты и форумы. Сцена зала будет иметь возможность трансформироваться, всего предусмотрено 16 различных вариантов. Сам зал разместится под уникальным светопрозрачным куполом диаметром 64м.

Зал будет также иметь пешеходные связи с мостом «Багратион» и выставочным центром «Экспоцентр».

Напомним, что в Москве недавно объявили о закрытии сразу две концертные площадки – клубы Stereo Hall и Bud Arena, так что появление нового концертного зала более чем своевременное.

Темы: Шоу и представления в России и за рубежом, Шоу-бизнес, Коммерческая недвижимость в Москве, Недвижимость
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