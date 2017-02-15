Киноконцертный зал в Москва-Сити откроется в декабре

В конце 2017 года в Москве может появиться новый киноконцертный зал.

Как сообщается на сайте Мосгосстойнадзора, киноконцертый зал будет расположен на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити». Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в декабре текущего года.

Зал рассчитан примерно на 2000 человек. В нем могут проводиться зрелищные мероприятия, гала-концерты и форумы. Сцена зала будет иметь возможность трансформироваться, всего предусмотрено 16 различных вариантов. Сам зал разместится под уникальным светопрозрачным куполом диаметром 64м.

Зал будет также иметь пешеходные связи с мостом «Багратион» и выставочным центром «Экспоцентр».

Напомним, что в Москве недавно объявили о закрытии сразу две концертные площадки – клубы Stereo Hall и Bud Arena, так что появление нового концертного зала более чем своевременное.