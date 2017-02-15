Мнимые Числа «Выше головы. Часть 1»

Исполнитель: Мнимые Числа, Название: «Выше головы. Часть 1», Стиль: панк-рок, Год 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Эпоха интернета диктует новые способы «фасовки» музыкального материала. Альбом как класс, к большому сожалению уходит в прошлое, однако серьезной альтернативы ему пока еще никто не предложил. Максисинглы и отдельные треки — это слишком легковесно, а клипами во время, скажем, пешей прогулки вы тоже вряд ли насладитесь. Поэтому наиболее продвинутые музыканты предпочитают делить альбом обычного хронометража на 2 части, и выпускать их с небольшим промежутком. Так уже поступали «Тараканы!» и «Порноцильмы», их же примеру последовали коллеги по панк-сцене «Мнимые числа».

Как показывает опыт последних, есть у этой методы и свои отрицательные стороны. Начинаешь сосредотачиваться на деталях — и вдруг тебя разбирает гомерический хохот. Так, музыканты «Мнимых чисел» на обложке альбома дислоцируются на голове некоего бедолаги, ассоциируясь даже не с вездесущими тараканами, а с надоедливыми вшами. Доставляют и клички музыкантов, среди которых присутствует Декстер (это, оказывается, потому что он «друг детей»), Одуван, Рябыч и даже В очках. Сразу начинаешь понимать, почему нынешний панк такой беззубый. Ведь между мачо из группы «Коррозии Металла» Максом «С Болтом» и безобидным ботаником Алешей «В Очках», наверное, большая разница.

Материал у «Мнимых чисел» столь же беззубый. Музыканты говорят о противостоянии обществу потребления шаблонными фразами в «Линии протеста», призывают прыгать «Выше головы» и предлагают дежурную антивоенную «Курок» где интереснее всего — эпиграф из некоего фильма о войне «гор Германии» с «полями Франции». В «Рецепте вечного счастья» они пытаются использовать сарказм, призывая не думать и отказаться от книг. Однако в песнях «Мнимых чисел» не ощущается солидного культурного багажа, поэтому такие рекомендации слушатель рискует принять за чистую монету.

При этом всё не так уж безнадежно. Хороши треки «Провода» (герой которого мнит себя бесплатным приложением к гаджетам) и «Нефть» (реализация извечного страха русского человека перед обрушением цен на «черное золото»). Но звучание сыровато и оригинальные музыкальные идеи в остром дефиците. Вряд ли «Мнимые Числа» сумеют прыгнуть «выше головы» во второй части альбома, но поглядим.