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Священник УПЦ стал участником украинского «Голоса»

11:12 15.02.2017
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В то время, как Российская православная церковь решает официально прописать сферы деятельности совместимые и несовместимые со служением, представители Украинской православной церкви решают попытать счастья на популярных телепроектах.

Следуя примеру иеромонаха Фотия, украинский протоиерей Александр Клименко, настоятель Свято-Троицкого храма села Недра Бориспольской епархии, стал участником украинской версии шоу The Voice («Голос»).

Как пишет РИА Новости, представители Бориспольской епархии УПЦ поддержали настоятеля. «Если образ священника вдохновит кого-то к молитве – это прекрасно. Известный публицист ХХ века говорил, что развлечения находятся во власти человека, а настоящая радость – во власти Бога. Я постараюсь принять участие как раз в том, что приносит настоящую радость», - сказал протоиерей.

На слепых прослушиваниях Клименко исполнил песню украинского певца Николая Мозгового «Материнская любовь». В итоге к нему повернулись все четыре наставника конкурса, но протоиерей выбрал команду певицы Тины Кароль.

Темы: Украина, Церковь, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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Комментарии читателей
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15.02.2017, 14:29
Гость: Юля с Бали

"Священник УПЦ " - это чтоо за зверь такой ?
сектанты какие-то,хлыстуны что-ли ?
экое святотатство !тьфуй !
15.02.2017, 14:07
Гость: из киева

Для Украины это совершенно нормальное и обычное явление.
Жизнь церкви и клира неотделима от жизни народа.
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