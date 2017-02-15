Священник УПЦ стал участником украинского «Голоса»

В то время, как Российская православная церковь решает официально прописать сферы деятельности совместимые и несовместимые со служением, представители Украинской православной церкви решают попытать счастья на популярных телепроектах.

Следуя примеру иеромонаха Фотия, украинский протоиерей Александр Клименко, настоятель Свято-Троицкого храма села Недра Бориспольской епархии, стал участником украинской версии шоу The Voice («Голос»).

Как пишет РИА Новости, представители Бориспольской епархии УПЦ поддержали настоятеля. «Если образ священника вдохновит кого-то к молитве – это прекрасно. Известный публицист ХХ века говорил, что развлечения находятся во власти человека, а настоящая радость – во власти Бога. Я постараюсь принять участие как раз в том, что приносит настоящую радость», - сказал протоиерей.

На слепых прослушиваниях Клименко исполнил песню украинского певца Николая Мозгового «Материнская любовь». В итоге к нему повернулись все четыре наставника конкурса, но протоиерей выбрал команду певицы Тины Кароль.