Перекупщики завышают цены на билеты «Евровидение» в 5 раз

Стоимость билетов на конкурс «Евровидение» на черном рынке достигает 1403 евро (40 тысяч гривен), сообщает ТАСС.

По данным агентства, билеты продаются по цене, которая превышает первоначальную в 3-5 раз. Так на первый полуфинал 9 мая билеты с рук стоят от 281 евро (8 тыс. гривен) для фан-зоны до 1403 евро для трибуны, ближе к сцене.

Наиболее дорогие билеты продаются на финал «Евровидения»13 мая. Самые дешевые из них можно приобрести за 333 евро (9 тыс. гривен).

Билеты у официальных билетных операторов стоили дешевле — от 8 евро (репетиция) до 500 евро (VIP-зона, финал). Самый дешевый билет на финал у официальных билетных операторов стоил 70 евро. Ранее гендиректор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак заявлял, что цена билетов будет доступной для «всех слоев населения».

Примечательно, что продажа билетов началась во время, когда сама площадка, где будет проходить конкурс, еще не готова. В частности в зале нет трибун, их предстоит построить и пока даже нет понимания о том, кто будет этим заниматься. Билеты продаются по чертежам трибун.

Продажа билетов на «Евровидение 2017» стартовала 14 февраля. Первыми были выставлены билеты на финал, которые разошлись менее чем за час. Электронная очередь за первой партией билетов достигала 11 тысяч человек.

Планируется, что будет несколько «волн» билетных продаж. Всего будет продано 70 тысяч билетов: шесть репетиций, два полуфинала и финал.

Конкурс «Евровидение 2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.