Ансамбль имени Александрова выступил в обновленном составе

Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова дал первый концерт в обновленном составе после авиакатастрофы, в которой погибла часть артистов.

Коллектив выступил на сцене Центрального академического театра российской армии. В программу вошли «Александровская песня», «Вдоль по Питерской», «Смуглянка» и другие традиционные для ансамбля произведения.

Замглавы Минобороны России Николай Панков отметил, что коллектив был восстановлен в кратчайшие сроки. Его новыми участниками стали лучшие из лучших, передает «Интерфакс».

«Главным критерием отбора были не только превосходные вокальные данные, но и беззаветное желание служить своей стране», - цитирует агентство представителя ведомства.

Следующие выступления ансамбля состоятся 23 февраля в Государственном Кремлевском дворце на концерте по случаю Дня защитника Отечества и 24 февраля на открытии III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

В конце декабря прошлого года самолет Ту-154 Минобороны России направлявшийся в Сирию, потерпел катастрофу над Черным морем. Погибли 92 человека, в числе которых были и артисты ансамбля имени Александрова.

