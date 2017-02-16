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Ансамбль имени Александрова выступил в обновленном составе

20:20 16.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова дал первый концерт в обновленном составе после авиакатастрофы, в которой погибла часть артистов.

Коллектив выступил на сцене Центрального академического театра российской армии. В программу вошли «Александровская песня», «Вдоль по Питерской», «Смуглянка» и другие традиционные для ансамбля произведения.

Замглавы Минобороны России Николай Панков отметил, что коллектив был восстановлен в кратчайшие сроки. Его новыми участниками стали лучшие из лучших, передает «Интерфакс».

«Главным критерием отбора были не только превосходные вокальные данные, но и беззаветное желание служить своей стране», - цитирует агентство представителя ведомства.

Следующие выступления ансамбля состоятся 23 февраля в Государственном Кремлевском дворце на концерте по случаю Дня защитника Отечества и 24 февраля на открытии III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

В конце декабря прошлого года самолет Ту-154 Минобороны России направлявшийся в Сирию, потерпел катастрофу над Черным морем. Погибли 92 человека, в числе которых были и артисты ансамбля имени Александрова.
 

Темы: Россия, Культура и искусство в России, Музыка в России, Министерство обороны РФ
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