Житель Лас-Вегаса обвинил Джастина Бибера в избиении

Канадский поп-певец Джастин Бибер вновь оказался под пристальным вниманием полиции США.

Как сообщает ТАСС, в полицию Кливленда поступило заявление от жителя Лас-Вегаса, который обвинил популярного исполнителя в избиении. В документе сообщается, что инцидент произошел в июне 2016 года в ресторане одного из отелей Кливленда.

По словам потерпевшего, Бибер, находясь в состоянии опьянения, подошел к столику, где сидел мужчина, и примерил принадлежащие последнему солнечные очки. Мужчина начал фотографировать Бибера, что не понравилось звезде, и завязалась ссора. В результате потасовки певец трижды ударил потерпевшего кулаком по лицу, а затем к драке присоединились телохранители исполнителя, которые также нанесли мужчине несколько ударов. В итоге последнему пришлось обращаться в клинику, где медики поставили ему диагноз сотрясение мозга. Потерпевший также лишился злополучных очков и телефона.

Как пишет TMZ, потерпевший пытался уладить конфликт без привлечения полиции, однако Бибер не счел нужным пойти ему навстречу. В итоге мужчина обратился в полицию. В полиции Кливленда подтвердили наличие заявления против Бибера, отметив, что сейчас по нему проводится соответствующая проверка.