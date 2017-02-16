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Житель Лас-Вегаса обвинил Джастина Бибера в избиении

12:00 16.02.2017
Джастин Бибер © KM.RU, Наталья Ступникова
Джастин Бибер © KM.RU, Наталья Ступникова

Канадский поп-певец Джастин Бибер вновь оказался под пристальным вниманием полиции США.

Как сообщает ТАСС, в полицию Кливленда поступило заявление от жителя Лас-Вегаса, который обвинил популярного исполнителя в избиении. В документе сообщается, что инцидент произошел в июне 2016 года в ресторане одного из отелей Кливленда.

По словам потерпевшего, Бибер, находясь в состоянии опьянения, подошел к столику, где сидел мужчина, и примерил принадлежащие последнему солнечные очки. Мужчина начал фотографировать Бибера, что не понравилось звезде, и завязалась ссора. В результате потасовки певец трижды ударил потерпевшего кулаком по лицу, а затем к драке присоединились телохранители исполнителя, которые также нанесли мужчине несколько ударов. В итоге последнему пришлось обращаться в клинику, где медики поставили ему диагноз сотрясение мозга. Потерпевший также лишился злополучных очков и телефона.

Как пишет TMZ, потерпевший пытался уладить конфликт без привлечения полиции, однако Бибер не счел нужным пойти ему навстречу. В итоге мужчина обратился в полицию. В полиции Кливленда подтвердили наличие заявления против Бибера, отметив, что сейчас по нему проводится соответствующая проверка.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Знаменитости и популярные персоны, Музыка и шоу-бизнес
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