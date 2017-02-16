Выиграй билеты на концерт Владимира Кузьмина!

Неподражаемый Владимир Кузьмин поздравит женщин 8 марта большим концертом в клубе «Известия Холл»

Его простые лирические песни затронут каждого слушателя, а умение донести душевные переживания искренне, без малейшего стеснения, очаруют раз и навсегда. В Международный Женский день, в самом центре Москвы, в теплой уютной атмосфере Концертного зала «Известия Холл» артист споет о простых радостях бытия, с высоты прожитых лет своей нелегкой судьбы напомнив нам о самом главном – о любви. Подарит море эмоций, рок-н-рольного драйва, и, конечно же, частичку мудрости. Владимир Кузьмин - «Большой Весенний Концерт! Лучшие Песни!»

У вас есть уникальный шанс попасть на этот концерт бесплатно. Для этого надо лишь как можно быстрее и правильнее ответить на 3 несложных вопроса.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что организаторы концерта ставят непременным условием участия в конкурсе предварительное вступление в группу концерта ВКонтакте и ее репост!

1. Кому был посвящен альбом «Небесное притяжение»?

а). Татьяне Артемьевой

б). Алле Пугачевой

в). Вере Сотниковой

2. Какую песню Александры Пахмутовой Владимир Кузьмин записывал в своем исполнении?

а). «Бездорожье»

б). «Как молоды мы были»

в). «Яростный стройотряд»

3. Из скольких частей состоит альбом «End or Fin»?

а). 2

б). 3

в). 4

Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru

Разыгрываем одну пару билетов!

В письме обязательно указывайте свою фамилию!

Итоги конкурса будут подведены 1 марта.

Победителям вышлют уведомления по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.