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Выиграй билеты на концерт Владимира Кузьмина!

17:29 16.02.2017

Неподражаемый Владимир Кузьмин поздравит женщин 8 марта большим концертом в клубе «Известия Холл»

Его простые лирические песни затронут каждого слушателя, а умение донести душевные переживания искренне, без малейшего стеснения, очаруют раз и навсегда. В Международный Женский день, в самом центре Москвы, в теплой уютной атмосфере Концертного зала «Известия Холл» артист споет о простых радостях бытия, с высоты прожитых лет своей нелегкой судьбы напомнив нам о самом главном – о любви. Подарит море эмоций, рок-н-рольного драйва, и, конечно же, частичку мудрости. Владимир Кузьмин - «Большой Весенний Концерт! Лучшие Песни!»

У вас есть уникальный шанс попасть на этот концерт бесплатно. Для этого надо лишь как можно быстрее и правильнее ответить на 3 несложных вопроса.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что организаторы концерта ставят непременным условием участия в конкурсе предварительное вступление в группу концерта ВКонтакте и ее репост!

1. Кому был посвящен альбом «Небесное притяжение»?
а). Татьяне Артемьевой
б). Алле Пугачевой
в). Вере Сотниковой

2. Какую песню Александры Пахмутовой Владимир Кузьмин записывал в своем исполнении?
а). «Бездорожье»
б). «Как молоды мы были»
в). «Яростный стройотряд»

3. Из скольких частей состоит альбом «End or Fin»?
а). 2
б). 3
в). 4

Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru
Разыгрываем одну пару билетов!
В письме обязательно указывайте свою фамилию!
Итоги конкурса будут подведены 1 марта.
Победителям вышлют уведомления по электронной почте.
ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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