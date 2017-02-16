Концерт-спектакль лидера «Сансары» «Пионер», 24 февраля, ТЦ «На Страстном»

Нашумевший в Екатеринбурге концерт-спектакль «Пионер» фронтмена инди-рок группы «Сансара» Саши Гагарина впервые представят московской публике в Театральном центре «На Страстном» 24 февраля

«Пионер» — история о чувствах и эмоциях современного человека. Часто интерактивная — в события оказывается вовлечен каждый зритель. В основе музыкальной составляющей акустические версии главных хитов группы «Сансара» и материал одноимённого сольного альбома фронтмена Саши Гагарина.

В Москве зрителей ждут реальные и виртуальные гости. На сцене появятся, каждый в своем воплощении, фронтменгруппы «Мгзавреби» Гиги Дедаламазишвили, лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко и теле- и радиоведущий Михаил Козырев. Они расскажут свою автобиографичную историю пионера – человека, открывающего себя самого, подобно путешественнику, который ищет новые земли и желает научится главному в жизни – любви.

Саша Гагарин: “Каждый из нас пионер своей собственной жизни. Мы первооткрыватели самих себя в различных жизненных ситуациях. На внешний призыв «Будь готов!» нам часто ничего не остается, как отвечать, порой даже обманывая себя — «Всегда готов!». Об этом, в частности, и наш концерт-спектакль”.

Пионер (от франц. pionnier ≈ первопроходец, зачинатель), зачинатель чего-либо, человек, проникший в новую, неисследованную область. Впервые послушать, посмотреть и прочувствовать атмосферу концерт-спектакля «Пионер» в столице можно будет 24 февраля в Театральном центре «На Страстном».

Одна из ярчайших уральских групп, которую сложно поместить в рамки конкретного жанра или формата — «Сансара» — за почти 20 лет своего существования успела побыть и «молодой, подающей надежды командой», и «самой модной группой на Урале», и «культовыми музыкантами». Но самое главное качество «Сансары» — актуальность. Каждый новый альбом не похож на предыдущий, но каждый — неизменно современен и созвучен окружающей реальности.

12 студийных альбомов и 15 синглов, участие в главных рок-фестивалях страны («Максидром», «Нашествие», «Пикник Афиши», «Stereoleto»), собственный фестиваль «Втроём легче», сотрудничество с Ильёй Лагутенко и группой «Мумий Тролль», с которыми группа записала несколько песен, сотни концертов в разных городах России.

А кроме того, сольный альбом и моноспектакль Саши Гагарина «Пионер», его же спектакль «Гримёрка», сразу же включённый Николаем Колядой в репертуар его знаменитого «Коляда-театра», сборник стихов «Souteneur».



24 февраля 2017, 20:00, ТЦ «На Страстном»