Кай Метов отказался быть пушечным мясом для Андрея Малахова

Певец Кай Метов поведал о своем конфликте с популярным телеведущим Андреем Малаховым

Кай Метов

Камнем преькновения стала посвященная Тане Булановой передача. Поскольку Кай Метов некогда записал с певицей дуэт «Прощай, любовь!», в студию программы пригласили и его. «На протяжении двух недель мне звонили от Малахова и подтверждали, что очень хотят видеть меня на этой программе, - рассказал «Экспресс-газете» Кай Метов. - Накануне съемок девочка, которая курировала этот вопрос, должна была сделать мне контрольный звонок. Однако звонка от нее не последовало. До этого несколько раз бывало, что меня звали на съемки, а в последний момент объявляли: «Не приезжайте! У нас все поменялось. Мы вас обязательно пригласим на другую программу». Я подумал, что так случилось и в этот раз. И уже запланировал другие дела. А в день съемки мне снова начали звонить и настаивать, чтобы я приехал к Малахову. «Я точно вам нужен?» - несколько раз спрашивал я. «Железно! - отвечали мне. - Без вас никак не обойтись». К назначенному времени я уже не успевал. «Ничего страшного, - заверили меня. - Мы вас все равно ждем». Я бросил все дела и приехал в «Останкино»».

Когда Кай Метов прибыл в Останкино, съемки уже начались. «Меня встретили, загримировали, надели микрофон и сказали: «Сейчас будет небольшая пауза. Идите и садитесь на стул рядом с Малаховым». Но только я попытался выйти на съемочную площадку, как Малахов весь скривился и отчаянно замахал руками, подавая какие-то знаки. «Подождите!» - остановила меня девочка-редактор и начала ругаться по внутренней связи, употребляя всякие слова на букву «б», на букву «п» и на букву «х», - продолжает Кай Метов. - Что-то подобное, судя по всему, звучало и у нее в наушниках. Как я понял, проблема состояла в том, что Малахову почему-то не захотелось, чтобы я сидел рядом с ним. Ему предложили поставить для меня дополнительный стул. Но он заявил, что все стулья уже разобраны и посадить меня некуда. В итоге меня развернули и, даже не извинившись, выпроводили со съемочной площадки. Короче говоря, поступили крайне некрасиво. Ну ладно бы - у великого Малахова собрались такие небожители, что я был бы не достоин находиться рядом с ними. Но в студии сидели такие же артисты, как и я: Витя Салтыков, Наташа Гулькина, Сергей Рогожин».

Кай Метов

В итоге поздравлять Буланову в телеэфире Кай Метов так и не стал. Как выяснилось, к Андрею Малахову у него давние счеты. В частности, певца покоробило что на одном из предыдущих выпусков редакторы программы не сдержали обещания рассказать о его конецрте с оркестром и не представили дуэт с Машей Распутиной под рояль. «Моей девушке Ане Севериновой программа не понравилась, - признался певец. - Про нее там было больше вранья, чем правды. Практически все было высосано из пальца. Возможно, кому-то нужен такой пиар. А люди, с которыми я общаюсь, хотят жить спокойно, чтобы на них на улице пальцем не показывали. В итоге Аня уехала из Москвы и уже давно со мной не общается. В общем, с ней тоже не очень складно все получилось. После «Пусть говорят» я не предъявлял никому претензий. Но в этот раз мое терпение лопнуло. Ноги моей у Малахова больше не будет! Не знаю, чем я ему не угодил. Возможно, ему донесли, что я высказывал недовольство его выступлением с моей песней «С Новым годом, страна!», которую он исполнял вместе с Распутиной под фонограмму с моим голосом. Так или иначе, раз я вызываю у него такую личную неприязнь, пусть скажет своим сотрудникам, чтобы меня внесли в стоп-лист и больше мне не звонили! Они с милыми улыбками изображают из себя благодетелей, делают вид, что они такие благородные и хотят всем помочь. А на самом деле судьба людей и правда об их жизни для них на втором плане. Их волнуют только высокие рейтинги. Ради них они готовы об любого вытереть ноги. А быть пушечным мясом для их рейтингов я не хочу».