Полиция не стала возбуждать уголовное дело против Киркорова о ложном доносе

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против российского певца Филиппа Киркорова о ложном доносе, сообщает ТАСС.

С заявлением о возбуждении уголовного дела против Киркорова обратился лидер французской группы Space Дидье Маруани и его российский адвокат Игорь Трунов. Киркорова обвинили в ложном доносе в вымогательстве.

По словам Трунова, об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Киркорова они узнали на заседании в Басманном суде по жалобе на действия сотрудников полиции. Юрист отметил, что данное решение полиции он и его подопечный считают необоснованным. В связи с этим в Тверской суд Москвы уже подана жалоба, в которой он просит провести новую доследственную проверку.

«На наш взгляд следователем при проведении проверки был проигнорирован ряд важных документов, находящихся в адвокатском досье, изъятом у меня при задержании, им не была дана соответствующая правовая оценка, безусловно, влияющая на обоснованность принимаемого следователем процессуального решения», - заявил Трунов.

Конфликт между Филиппом Киркоровым и Дидье Маруани длится с осени 2016 года. Лидер группы Space обвинил Киркорова в плагиате и подал в суд. В ноябре Маруани и его адвокат были задержаны по заявлению Киркорова о вымогательстве. Спустя несколько часов после задержания, Маруани и Трунов были отпущены из отделения полиции. А позже следователь отказал Киркорову в возбуждении уголовного дела против Маруани и Трунова в вымогательстве.

