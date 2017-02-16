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Полиция не стала возбуждать уголовное дело против Киркорова о ложном доносе

13:29 16.02.2017
Филипп Киркоров © KM.RU, Михаил Попов
Филипп Киркоров © KM.RU, Михаил Попов
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Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против российского певца Филиппа Киркорова о ложном доносе, сообщает ТАСС.

С заявлением о возбуждении уголовного дела против Киркорова обратился лидер французской группы Space Дидье Маруани и его российский адвокат Игорь Трунов. Киркорова обвинили в ложном доносе в вымогательстве.

По словам Трунова, об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Киркорова они узнали на заседании в Басманном суде по жалобе на действия сотрудников полиции. Юрист отметил, что данное решение полиции он и его подопечный считают необоснованным. В связи с этим в Тверской суд Москвы уже подана жалоба, в которой он просит провести новую доследственную проверку.

«На наш взгляд следователем при проведении проверки был проигнорирован ряд важных документов, находящихся в адвокатском досье, изъятом у меня при задержании, им не была дана соответствующая правовая оценка, безусловно, влияющая на обоснованность принимаемого следователем процессуального решения», - заявил Трунов.

Конфликт между Филиппом Киркоровым и Дидье Маруани длится с осени 2016 года. Лидер группы Space обвинил Киркорова в плагиате и подал в суд. В ноябре Маруани и его адвокат были задержаны по заявлению Киркорова о вымогательстве. Спустя несколько часов после задержания, Маруани и Трунов были отпущены из отделения полиции. А позже следователь отказал Киркорову в возбуждении уголовного дела против Маруани и Трунова в вымогательстве.
 

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды российского шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.02.2017, 16:23
Гость: Владимир

Он не только отвратителен, он ещё и беспредельно бездарен этот ваш киркоров.
16.02.2017, 15:54
Гость: просто Воваn

На шконку плагитишку однозначно . Пусть авторитетам гундит .
16.02.2017, 14:30
Гость: Евгений В

Долго будет этот отвратительный альфонс фигурировать на КМ?
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