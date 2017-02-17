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Большой театр даст гала-концерт к финалу ЧМ-2018

19:30 17.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Большой театр проведет гала-концерт, посвященный чемпионату мира по футболу 2018, сообщает ТАСС.

Концерт запланирован на 14 июля 2018 года, перед финальным матчем. В концерте примут участие ведущие солисты, как российские, так и зарубежные. Некоторые артисты уже подтвердили свое участие в этом концерте. Другие подробности данного мероприятия пока не сообщаются.

На сегодняшний день Большой театр ведет активные переговоры о совместной работе с зарубежными оперными театрами. Так, уже достигнута договоренность о показе оперы Прокофьева «Война и мир» в постановке Парижской оперы.

На текущий год театром запланированы несколько проектов с театром Ла Скала, также пройдут гастроли театра в Японии и Финляндии, а завершится год гастролями в Нью-Йорке. Отмечается, что в Москве все спектакли Большого театра проходят с аншлагами, всего театр проводит в столице порядка 500 спектаклей в год. 

Темы: Большой театр, Музыка в мире, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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