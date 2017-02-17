Николай Басков займется раскруткой звезд в собственном продюсерском центре

Российский певец Николай Басков возглавит собственный продюсерский центр, сообщает Life.ru.

Как пишет издание, партнером Баскова по бизнесу стал композитор Алексей Романов, известный как автор большинства хитов группы «Винтаж», а также по работе с такими артистами, как Митя Фомин, Алсу, «Непара», Анна Лорак. Романов покинул «Винтаж» в начале текущего года, решив заняться сольной карьерой.

По словам Баскова, его продюсерский центр будет не только заниматься поиском молодых талантов, но и помогать в раскрутке популярным звездам.

Продюсерский центр Баскова под названием Diamond Music официально откроется в марте, после того, как знаменитый исполнитель вернется из Германии, где сейчас проходит его турне «Игра».