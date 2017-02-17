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Николай Басков займется раскруткой звезд в собственном продюсерском центре

14:00 17.02.2017
Николай Басков © KM.RU, Игорь Варнавский
Николай Басков © KM.RU, Игорь Варнавский

Российский певец Николай Басков возглавит собственный продюсерский центр, сообщает Life.ru.

Как пишет издание, партнером Баскова по бизнесу стал композитор Алексей Романов, известный как автор большинства хитов группы «Винтаж», а также по работе с такими артистами, как Митя Фомин, Алсу, «Непара», Анна Лорак. Романов покинул «Винтаж» в начале текущего года, решив заняться сольной карьерой.

По словам Баскова, его продюсерский центр будет не только заниматься поиском молодых талантов, но и помогать в раскрутке популярным звездам.

Продюсерский центр Баскова под названием Diamond Music официально откроется в марте, после того, как знаменитый исполнитель вернется из Германии, где сейчас проходит его турне «Игра».

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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17.02.2017, 18:36
Гость: Простите,

но это малоприятный скользкий тип!
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