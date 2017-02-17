Юрий Башмет стал Почетным гражданином города Сочи

Власти Сочи присвоили российскому дирижеру и музыканту Юрию Башмету звание Почетного гражданина города, сообщает ТАСС.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что благодаря Башмету в городе появилось три высококлассных концертных рояля. Сам дирижер везет в город не только классическую музыку. «Он делает праздник музыки для всех нас, сочинцев. Можно сказать, что он настоящий патриот города, так как он неформально относится к фестивалям, он хочет, чтобы что-то новое, грандиозное было в городе, что-то что запомнят сочинцы», - добавил Пахомов.

В свою очередь Башмет отметил, что ему приятно и ответственно принять данное звание. Зимний международный фестиваля искусств Юрия Башмета с участием музыкантов из России, Италии, Японии, Франции, Испании открылся в Сочи в пятницу, 17 февраля.