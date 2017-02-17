Yello «Toy»

Исполнитель: Yello, Название: «Toy», Стиль: электропоп Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Швейцарские ветераны электропопа свой 13-ый альбом кроят по проверенным рецептам. В песнях Бориса Бланка и Дитера Мейера бессмысленно искать линейной логике и поступательно развивающихся сюжетов. Дуэт предпочитает собирать свои полотна по принципу конструктора лего, причем инструкции принципиально игнорируются. Поэтому в музыку либо ныряешь с головой, либо немедленно выбрасываешь диск в окно. И это самый правильный подход к ситуации!

«Toy» - это не только отсылка к «лего-сессиям», но и выражение принципа манипуляции чужими чувствами. В самом деле, Бланк и Дитер напоминают эдаких Карабасов Барабасов, которым вовсе не важны переживания собственных кукол, ведь главное — результат. Это касается, например, очаровательной песни «Limbo», которая лишь притворяется жеманно кокетливой, а на деле инфернальный хриплый голос Мейера может апеллировать к лимбу — верхнему кругу ада.

Особенно ярко идея манипулирования проявляется в дуэтах Мейера с певицами Фифи Ронг и Малией. Женские вокальные партии обволакивают и соблазняют, но стоит вступить в игру мужчине, как сразу становится понятным, кто здесь главный. В «Starlight Scene» так и сквозит неприкрытый эротизм, но и здесь сторонникам доминирования есть, чем поживиться. В частности, когда девушка сулит своему покровителю самый жесткий поцелуй, а тот ее пренебрежительно осаждает: да не смеши, мол — кого ты хотела удивить?!

Один из ключевых треков пластинки называется «Magma», и состоит он из кряхтений, междометий, покашливаний и свиста под аморфную электронную подкладку. На магму, в принципе, похож и весь альбом — все эти всполохи, капли, переливы цветов завораживают, но подлинной жизни, как и единого стержня, в них нет. Возможно, совсем иначе эти песни выглядели на первых за 37 лет концертах Yello, которые состоялись осенью минувшего года.