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Стас Намин планирует провести совместную выставку с Бобом Диланом

11:00 20.02.2017
Боб Дилан. Фото с офстраницы в Facebook
Боб Дилан. Фото с офстраницы в Facebook

Российский музыкант и продюсер Стас Намин планирует провести совместную выставку со знаменитым американским исполнителем, лауреатом Нобелевской премии по литературе Бобом Диланом.

Как сообщает агентство РИА Новости, о своих планах Намин рассказал на открытии собственной выставки картин в Ереване. Российский музыкант предоставил для экспозиции около 80 своих работ — графику, масляную и акриловую живопись, поп-арт. Отмечается, что на открытии выставки Намину был вручен диплом почетного члена Союза художников Армении.

Что до совместного проекта с Диланом, то подробности оного не разглашаются. По словам Намина, выставку планируется представить в разных странах, включая Америку. Сейчас ведется согласование деталей данного проекта.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Нобелевская премия и ее лауреаты, Персоны и события в мире музыки
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