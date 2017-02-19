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Epica. 24 февраля, Известия Hall

19:36 19.02.2017

EPICA возвращается в Москву 24 февраля!

Уже одна только эта новость согревает в холодную и промозглую погоду! Кто как не прославленная голландская группа, вокальным и сексуальным центром которой является обворожительная Симона Симонс, лучше остальных продолжит традиционный для нашей страны мужской праздник? Учитывая, что EPICA выпустила новый альбом, а в ее творческом багаже более чем достаточно хитов, повод для нового горячего концерта – наилучший! А значит время и место определены – 24 февраля (кстати, это будет выходной!), концертный зал «Известия Hall».

В мире «симфонического металла» балом правят лучшие идеи и высокие стандарты, но лишь единицам групп удалось поднять этот помпезный музыкальный жанр до недосягаемых креативных высот. И голландская формация EPICA здесь, безусловно, среди законодателей моды. За 15 лет – без малого именно столько существует EPICA – она сделала огромный вклад в развитие поджанра тяжелой музыки, где дисторшированные гитары встречаются с монументальностью оркестра и сладкоголосыми вокальными партиями бессменной солистки группы Симоны Симонс. Каждый новый альбом EPICA – это уже не просто гарантия качества и новая крепкая работа одного из лидеров жанра. Это вектор в развитии, стандарт на ближайшие годы, ориентир для многих музыкальных коллективов по всему миру. Именно поэтому к новому альбому EPICA, который получил название ‘The Holographic Principle’, приковано столь пристальное внимание всех поклонников жанра и, судя по всему, их ожидания сполна оправданы в очередной раз!

Новый альбом, новые цели, новые высоты. В поддержку ‘The Holographic Principle’ группа отправляется в масштабный мировой тур, в рамках которого в феврале посетит Россию с тремя концертами. Один из них состоится 24 февраля в концертном зале “Известия Hall”, что в самом центре города! И учитывая, сколько любителей музыки проявляли интерес к концертам группы в прошлом, все шансы на то, чтобы 24 февраля состоялось самое большое и незабываемое шоу EPICA, в котором найдется место и яркой сценографии, и композициям с нового альбома, и, конечно же, столь ожидаемым старым хитам.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Шоу и представления в России и за рубежом
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