Вадим Степанцов посвятил песню инаугурации Трампа

Яркими событиями начавшегося музыкального года стали концерты двух легендарных рок-групп «Бахыт-Компот» и «Манго-Манго». в рюмочной «Зюзино»

Оба коллектива специализируются на сочинении песен с ироничных содержанием с преобладанием положительных эмоций, оба фактически возникли в конце восьмидесятых (официальная дата «Бахыт-Компота» иная), оба с репутацией неформатных ансамблей, в обоих сейчас от исконных составов – лидеры-вокалисты. Потому – сравним.

«Бахыт-Компот» уже завсегдатай «Рюмочной», но на этот раз на «Зимнем концерте» всё обходилось без музыкантов на разогреве. Зато среди участников был бывший аккордеонист Леонид Зинковский. Звучал материал разных лет, старый, новый, в числе прочих песен была приуроченная к инаугурации нового президента США Дональда Трампа песня «Америка» из написанного с участием Степанцова дебютника «Лосьона» (басист «Лосьона» Олег Сафонов в настоящий момент играет и в «Бахыт-Компоте»).

А для «Манго-Манго» выступление, приуроченное к «весёлому Новому году», в «Рюмочной» было в первый раз. Но – не комом. Справились! Выступление стартовало с речи, посвящённой 30-летию, и в течение двух часов посетители имели возможность послушать и оценить подборку лучших песен с самых первых дней коллектива и до настоящего времени. И потанцевать, естественно! Музыкантов прошлых составов не было на сцене, конечно, но была часть из них в зале, также были те, кто раскручивал, например, Ксения Стриж. В их адрес из уст вокалиста Андрея Гордеева звучали благодарности неоднократно.

Концерты «Бахыт-Компота» сопровождаются продажей футболок, дисков коллектива, книг Степанцова, как и на этот раз. На концерте «Манго-Манго» продавались нарисованные Гордеевым два портрета Мамаду, героя одноимённой песни.

Картины Андрея Гордеева. Фото Александра Китаева

И на «Бахыт-Компоте», и на «Манго-Манго» зал был заполнен до отказа. Прозвучало по 21 песне.

Вот где Андрей совсем внезапно выиграл у Степанцова – в спонтанности остроумных словесных заставок к песням. Например, к той же «Мамаду», или к «Бензобаку».

Возвратимся к одному важному пунктику. Такому, что из основателей в коллективах сейчас только лидеры-вокалисты. Тем не менее, со сцены из уст обоих говорится о коллективном творчестве в ансамбле. У «Бахыт-Компота» это относится к музыкальной составляющей, у «Манго-Манго» – также к текстовой.

Да, действительно, изначально «Бахыт-Компот» строился по формуле: «слова Степанцова – музыка обычно коллективная», в «Манго-Манго» коллективной являлась и текстовая составляющая (в действительности оба коллектива ко всему прочему занимались и продолжают заниматься авторскими остроумными интерпретациями отечественного и зарубежного творческого наследия разных эпох).

Так вот, видимо, Степанцов, повернувший крайне резко с 2010 года к единоличному авторству, постепенно возвращает соавторство музыкальной части (о чём свидетельствует любопытное многоступенчатое расписывание ролей в музыкальной составляющей каждой песни с пластинки «Незнакомые явленья»).

С «Манго-Манго» ещё более неоднозначно. Курс на единоличное авторство Гордеевым был взят с 2006 года точно. Но во время интервью 2014 года (неофициального, уровня дружеской беседы) на Горбушке при презентации пластинки «Сегодня» он признавал возможность восстановления коллективного творчества. Ну что ж, возможно, так всё и случится постепенно. Охота на это надеяться. Мы можем и подождать…

Прозвучавшее на концерте «Бахыт-Компота» 27 января

1.Мы не пойдём в кино

2.Добрый вечер, Москва

3.Дьявольская месса (в стиле Rammstein)

4.Асоциальное

5.Клип

6.Америка (в честь инаугурации президента США Дональда Трампа, из репертуара коллектива «Лосьон»)

7.Котёнок

8.Красота

9.Кладбищенская клубника

10.Эдик

11.Бухгалтер Иванов

12.Реквием

13.Лола (Комсомольский рок-н-ролл)

14.Старый пень на танцполе

15.Пьяная-помятая пионервожатая

16.8-е марта дурацкий праздник

17.Нами правит Амур

18.Мама-Мария (Трэш, угар и содомия)

19.Карлики и женщины

20.Эротоман

21.Аллилуйя

Прозвучавшее на концерте «Манго-Манго» 3 февраля

1.Провода

2.Весёлая песня Деда Мороза (Новогодняя тарантелла)

3.Мамаду

4.Чкалов

5.На катке

6.Тачка

7.Рыба-колбаса

8.Бензобак

9.Щорс

10.Крановщики

11.Буржуи

12.Белка

13.Фокус-покус

14.Голубь (Принцесса и ботаник)

15.Космонавты

16.День

17.Повадки

18.Аквалангисты

19.Пули

20.Гюлькюлюм

21.Источник наслаждения

