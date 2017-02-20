Скончался бас-гитарист Гарика Сукачева, «Лицея» и «Лиги блюза»

Один из лучших московских бас-гитаристов Алексей Осташев скончался 19 февраля.

Музыкант не дожил полутора недель до своего 56-летия. На протяжении последних несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием. Объявление о сборе средств на его лечение появилось в интернете около недели назад.

Алексей Осташев начинал как звукорежиссер. Сотрудничал в этом амплуа с театром, а также с группами «Караван» и «Огни Эстрады». В 90-е годы играл в ряде знаковых московских команд, имевших свое лицо и творческий почерк. В 1990 году играл в группе Виктора Зинчука «Хорус», а с 1991 года участвовал в «Лиге блюза», дебютировав в составе группы на III Московском фестивале блюза и рок-н-ролла в ДК МЭЛЗ. В буклете к сборнику «Неужели прошло 15 лет» (1994) основатель «Лиги блюза» Николай Арутюнов писал, что лишь с появлением Алексея Осташева и гитариста Игоря Кожина потихоньку начало оформляться то, что «сейчас можно назвать саундом «Лиги блюза»».

В 1994 году с Алексей Осташев коллегами по «Лиге блюза» Игорем Кожиным и барабанщиком Александром Косоруниным создал группу «Треф». Параллельно «Треф» в полном составе участвовал в записи альбомов и концертах трио «Лицей».

С 1996 года Осташев начал играть у Гарика Сукачева на басе и контрабасе, заменив там умершего Анатолия Крупнова. Принимал участие в записи всех альбомов Сукачева и «Неприкасаемых» с 1996 по 2012 год, начиная с «Песен с окраины» и заканчивая «Внезапным будильником». Кроме того, его бас-гитару можно услышать на альбомах Александра Маршала.

В последние годы Осташев с коллегами по «Неприкасаемым» играл в группе «КинаНеБудет», а также участвовал в серфовом инструментальном проекте гитариста «Морального Кодекса» Николая Девлет-Кильдеева Stratosfera.

О месте и времени похорон Алексея Осташева ничего не сообщается.

