]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

«Бригада С», 24 сентября, YOTASPACE

23:05 20.02.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Материалы по теме:

Гарик Сукачев - один из самых узнаваемых рок-музыкантов страны, основатель и бессменный фронтмен сразу двух легендарных столичных групп «Бригада С» и «Неприкасаемые»

В последние годы Игорь Иванович окончательно превратился в артиста широкого профиля - певца, поэта и композитора, актера, сценариста и режиссера.
Тем ценнее его редкие, но меткие концерты - вроде февральского сольника в YOTASPACE, где Сукачёв исполнит свои (и иногда чужие) хиты разных лет, более или менее официально попрощается с «Бригадой С» и, само собой, вновь оправдает реноме неотразимого, неутомимого и единственного в своем роде шоумена, без которого русский рок был бы гораздо скучнее.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.