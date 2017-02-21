Юрий Лоза дал гневную отповедь хулителям Виталия Чуркина

Юрий Лоза очень эмоционально среагировал на нападки в адрес умершего накануне постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина

Певец считает, что чиновника подвело сердце, потому что Чуркину постяонно приходилось блюсти реноме и сдерживать обуревающие его чувства. «Все, кто радуются кончине Виталия Ивановича и пишут об этом в соцсетях, навлекают на себя кару небесную, – поделился артист с корреспондентом Dni.Ru. – Нельзя желать человеку смерти».

По мнению Лозы, Чуркин был настоящим патриотом нашей страны. «Человек очень много работал, болел душой за Россию, – заявил исполнитель. – Я вообще не понимаю, как у него хватало терпения столько выслушивать. Я бы на его месте сто раз вспылил. А когда стресс загоняют внутрь, он начинает работать против организма. Это очень плохо для сердечно-сосудистой системы».

Юрий Лоза считает, что заслуги Чуркина еще оценят по достоинству в России. «Это неблагодарный труд, который должен быть оценен по достоинству, – добавил он, – государственными наградами, деньгами и так далее».

Юрий Лоза

Ранее соболезнования по поводу внезапной смерти посла выразил Иосиф Пригожин. «Очень харизматичный, сильный человек. В такой непростой политической обстановке, среди людей, дышащих ядом, он представлял интересы нашей страны».

Юрий Лоза

Напомним, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Это произошло за день до его 65-летия. Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. В МИД выразили глубокие соболезнования родным и близким дипломата.

Фото с сайта lozayury.ru