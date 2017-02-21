Скончался самый знаменитый аккордеонист России Валерий Ковтун

В минувшее воскресенье, 19 февраля, на 75-м году жизни скончался народный артист РФ, аккордеонист Валерий Ковтун.

О смерти музыканта сообщили представители Государственного Кремлевского дворца на странице во ВКонтакте. 28 февраля в Кремлевском дворце должен был состояться юбилейный концерт, посвященный 50-летию творческой деятельности музыканта.

«Валерий Ковтун был большим другом Кремлёвского дворца – здесь прошли десятки его выступлений, здесь он любил встречаться со своими поклонниками. Талантливый артист, выдающийся аккордеонист, он внёс большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства. Первой любовью Валерия Андреевича и его самым главным делом в жизни была музыка. Когда-то в детстве начав увлекаться аккордеоном, он сделал это занятие смыслом всей его жизни. Именно музыке, особенно классике, джазу, фольклору, он доверял все тайны, именно к ней обращался в минуты радости и горя. Каждый концерт Валерия Ковтуна был большим событием и настоящим праздником музыки для всех ценителей его творчества», - говорится в сообщении администрации площадки.

Валерий Ковтун родился 10 октября 1942 года в Керчи. Он окончил музыкальную школу по классу аккордеона, а затем и музыкальное училище. Он работал с такими артистами, как Иосиф Кобзон, Махмуд Эсамбаев, Юрий Богатиков. Ковтун считался самым популярным аккордеонистом СССР и России.