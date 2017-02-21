Денис Майданов стал Заслуженным артистом России

Популярный певец и композитор Денис Майданов получил звание Заслуженного артиста РФ.

Соответствующий указ о госнаградах для деятелей искусства, ученых и политиков подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Помимо Майданова наград были удостоены несколько сотрудников Московской государственной консерватории имени Чайковского. В частности, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен известный российский и грузинский оперный певец Зураб Соткилава.