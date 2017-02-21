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Денис Майданов стал Заслуженным артистом России

09:46 21.02.2017
Денис Майданов. Фото с офстраницы в Facebook
Денис Майданов. Фото с офстраницы в Facebook

Популярный певец и композитор Денис Майданов получил звание Заслуженного артиста РФ.

Соответствующий указ о госнаградах для деятелей искусства, ученых и политиков подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Помимо Майданова наград были удостоены несколько сотрудников Московской государственной консерватории имени Чайковского. В частности, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен известный российский и грузинский оперный певец Зураб Соткилава.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка в России, Награды и премии в России, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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21.02.2017, 12:47
Гость: отличный исполнитель, звание

дали заслужено.
Были в сентябре на концерте в Зеленограде.
Сильный голос, которым прекрасно владеет.
Песни разноплановые: патриотические, лирика, философские.
Флаг моего государства и Кто такие русские - супер.
21.02.2017, 12:22
Гость: аалександр

так у него то и есть только одна песня о вечной любви. Остальное высоски из пальца. Хуже него только Стас Михайлов.
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