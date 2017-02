Serious Black «Mirrorworld»

Исполнитель: Serious Black, Название: «Mirrorworld», Стиль: пауэр-метал Год: 2016

Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем

У всех супергрупп примерно одна судьба. Сначала они привлекают к себе внимание фэнов за счет громких имен участников и фактурных (пусть даже при этом и не всегда по-передовому звучащих) песен. Потом ключевые персонажи оказываются слишком занятыми в своих основных проектах и быстро покидают новую формацию. Когда состав окажется доукомплектован менее звездными персонажами, коллектив оказывается перед дилеммой: ехать по накатанной (что в данном случае равносильно смертному приговору) или попытаться прыгнуть выше собственной головы.

Serious Black предпочли второе. Лишившись статусных Роланда Грапова (ex-Helloween, Materplan) и Томена Стауха (ex-Blind Guardian, ex-Savage Circus), они ко второй пластинке так раскочегарились, что не остановить. «Mirrorworld» построен по принципу саундтрека — недаром в самом названии проекта заложен оммаж литературному герою Сириусу Блэку из «поттерианы». Интро «Breaking The Surface» звучит как тревожная музыка на титрах добротного остросюжетного фильма. Саспенс поддерживает адреналиновый пауэр-металлисеский боевик «As Long As I’m Alive» о том, что всё преодолеем, и громокипящая «Castor Skies» с виртуозными гитарными риффами и цепляющими припевами.

Дальнейшие два трека дают возможность немного отдышаться перед бурей, которая нагрянет на симфо-металлическом «You’re Not Alone», построенном на заведомо выигрышном приему — отсылке к баховским фугам. Заглавная «Mirrorworld» содержит некую интригу, а «Emotional Blackmail» не грех поставить детям лет через -дцать, устраивая лекцию на тему «вот были ж времена, а сейчас одна сплошная индустрия».

Удивительно, но «Emotional Blackmail» проходит по разряду бонусов, хотя расположена ближе к середине альбома и ничуть не уступает основному материалу. Но уж такого воля выпускающего лейбла AFM, решившегося отделить чистый пауэр от песен с примесями других стилей. Кто от этого выигрывает — непонятно, но, к счастью, российское лицензионное издание в стекле включает и все семь бонусов с подарочного европейского диджипака.

Из бонусов еще хочется выделить романтичную «Hello Moon», попахивающую творчеством группы RAGE эпохи Виктора Смольского, и две акустические вещи «I Show You My Heart» и «Sealing My Fate». Альбом получился ровным, но не проходным, а его необычная структура позволяет слушателю ожидать новых экспериментов на этом поприще и в дальнейшем.