Поклонники Боуи планируют установить памятник музыканту в Лондоне

Поклонники Дэвида Боуи объявили о сборе денег на установку памятника музыканту, сообщает NME.

Сообщается, что монумент в форме молний, которыми оформлена обложка альбома Боуи «Aladdin Sane», планируется установить лондонском районе Брикстон, где родился певец. Высота монумента составит 9 метров.

На изготовление и установку памятника фаны хотят собрать 990 тысяч фунтов стерлингов. На сегодняшний день собрано более чем 17 тысяч фунтов стерлингов.

«Необъяснимое, но очень знакомое, горькое напоминание о том, что жизнь за гранью повседневности существует. Что музыка, искусство и любопытство жизненно необходимы как позитивный вклад в наше коллективное существование», - говорится в описании проекта.

Сроки работ над памятником после окончания сбора средств пока не сообщается. Эту инициативу также никак не прокомментировали власти города и наследники Боуи.