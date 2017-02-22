Вячеслав Малежик организовал авантюру с оперной певицей

Вячеслав Малежик отметил свое 70-летие трехчасовым концертом в Кремле 17 февраля

Вячеслав Малежик. Фото предоставлено организаторами концерта

Певец менее всего похож на героя вчерашних дней. Начав еще в 60-е, он и по сей день сохраняет великолепную физическую и творческую форму, а также старается быть в курсе актуальных музыкальных трендов. Не так давно он, например, записал с лидером группы «Старый Приятель» Александром Зарецким великолепный альбом «Люди встречаются». А в его юбилейном концерте принимали участие представители нынешнего поколения музыкантов «Сопрано Турецкого» и Варвара Визбор.

Правда, в первом отделении концерта Малежик устроил обстоятельный экскурс в свое творчество 60-80х годов. Старт выступлению дало попурри, состоявшее из фрагментов песен «Музыкальный автомат», «Попутчица», «Моцарт», «Лилипутик», «Провинциалка» и др. В «Любимых песнях нашей компании» обильно цитировалось творчество Beatles, а видеоряд отсылал к мультфильму «Желтая подводная лодка». Надо заметить, что видеоряд был подобран очень удачно: на экране сменяли друг друга ностальгические кадры танцплощадок 70-х, заснеженные поля и виды советской Москвы.

Настоящим подарком для вдумчивых поклонников Малежика стали песни периода 60-х годов – «Встреча» Ярослава Кеслера и «Любовь на тысячу катастроф», в которой юбиляр подыграл себе на губной гармонике. Перед песней «На последнем сеансе кино» Малежик предложил вспомнить о тех временах, когда показы фильмов в кинотеатрах неизменно предварялись живой музыкой. А «Лето» из совместного альбома Малежика с лидером «Старого приятеля» Александром Зарецким оказалась искусной стилизацией под эстетику 60-х. Песню Малежику помогли исполнить давние соратники Алексей Пузырев и Александр Чиненков.

Песней «Первый поцелуй» Вячеслав Малежик поприветствовал сидящего в зале руководителя ВИА «Голубые гитары» Игоря Гранова и с нежностью вспомнил о тех временах, когда, работая в этом ансамбле, имел возможность постоянно экспериментировать на сцене. Для исполнения «Когда мы любим» и «Аты-Баты» Малежик пригласил на сцену коллег по ансамблю «Пламя» Ирину Шачневу, Юрия Петерсона и Виктора Аникиенко. Участников ВИА «Синяя птица» с песней «Гадание» Малежик, перепутав порядок номеров концерта, объявил раньше времени. Когда он понял свою ошибку, то пошутил, что «нам теперь зарежут телесъемку концерта».

Настоящий фурор произвело выступление вокальной группы «Сопрано Турецкого». Семь сексапильных девушек проникновенно исполнили балладу «Зима-зима». Вячеслав Малежик признался им, что ему очень понравилась такая необычная версия. В свою очередь, участницы «Сопрано» поблагодарили его за такую теплую и человечную песню.

Завершилось первое отделение озорным твистом «Один на льдине», на который публика реагировала очень бурно. Старт второму отделению дала одна из «визитных карточек» Вячеслава Малежика «200 лет», после чего он исполнил две песни из своего альбома «ВИА Малежик» «Пусть в камине» и «Разыгралась метель». Давняя соратница Малежика Екатерина Семенова спела с ним «Анталию».

«Ты мне нравишься» досталась ансамблю «Ялла». Восточные гости пришли с подарком. Объявив Малежика аксакалом нашей эстрады, они надели на него расшитый золотом халат. «Я начинаю чувствовать себя Леонидом Якубовичем!»– тут же среагировал Вячеслав Ефимович.

Дуэт с оперной певицей Анжеликой Минасовой Малежик назвал чистой авантюрой, признавшись, что давно хотел сотворить нечто подобное дуэтному номеру Лучано Паваротти и Джеймса Брауна. Волнения певца оказались напрасными – и песня «До свидания» прозвучала очень органично. На контрасте с этим камерным номером была сыграна тяжелая вещь «Пробка», партию губной гармоники в которой отдали на откуп «старому рокеру» Юрию Иванову.

Песню «Мертвый сезон» исполнила Варвара Визбор. Ей аккомпанировали исключительно ее собственные музыканты. По этому поводу Малежик посетовал, что «певица с родословной проигнорировала наш джазик и пришла со своим». Подлинным сюрпризом для зрителей стало появление на сцене Сергея Трофимова, диск которого стал последним приобретением в обширной музыкальной коллекции Вячеслава Малежика. Достойным финальным аккордом концерта стало участие Алены Апиной («Смолоду»), «Самоцветов» («Острова») и повторный выход Александра Чиненкова («Как умел, так и жил»). Руководитель «Самоцветов» Юрий Маликов подарил юбиляру свою книгу. Попрощавшись со зрителями традиционной «Мозаикой», Малежик заверил зрителей, что все в этот вечер очень старались и пообещал не снижать планку и впредь. Раззадоренная публика долго не хотела отпускать исполнителя, требуя его выхода на бис.