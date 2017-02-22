Операция Пластилин «Волна»

Исполнитель: Операция Пластилин, Название: «Волна», Стиль: акустический рок Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Уже приходилось рассуждать о пользе разделения музыкального альбома на две непродолжительные части. В условиях кризиса индустрии, информационного передоза и рассеяния внимания так гораздо легче воспринимать новинки.

Тамбовская «Операция Пластилин» тоже пошла по этому пути, но ограничилась полумерами. В интернете акустический релиз «Волна» действительно фигурирует в форме дилогии, однако на диске обе части объединены. Такое впечатление, что кто-то из продюсеров и издателей не захотел церемониться с молодыми дарованиями и предпочел решить все проблемы разом. Либо же плодовитые «пластелинки» уже были в мыслях о следующем альбоме и просто не захотели искусственно откладывать сроки его выхода.

В любом случае, удар получился менее концентрированным. Да, форма песен спосмобствует их наилучшему усвоению, но сами они разбросаны по диску довольно хаотично, из-за чего драматургия хромает. Одним словом — волна, которая то накатывает, то спадает, то смывает тебя напрочь, то заставляет мучиться под палящим солнцем.

Акустический формат позволяет «Операции Пластилин» смелее экспериментировать. Основным каркасом является сочетание насыщенной акустической гитары и пронзительной скрипки, а уже в качестве дополнительных красок используются духовые (довольно часто) и клавишные, придающие некоторым песням ярко выраженный электронный привкус («Ультрафиолет», «Как Борис Виан» и др.).

Перспективным оказался для музыкантов путь использования речитативов. В «Лете» в этом отношении «ОП» частично играют на поле Тома Уэйтса, влагая хриплые повествовательные куски в уста современного бездомного философа. А в «Так легко дышать» декламация позволяет передать все нюансы прощального письма к экс-возлюбленной. Если бы участники группы использовали spoken word более обильно и продуманно, то это как раз и могло бы придать пластинке драматургическую стройность (как, например, у группы «Аффинаж» в альбоме «Русские песни. Послесловие»). Но этого, увы, не произошло.

В целом, альбом производит очень благоприятное впечатление. «Операция Пластилин» мастерски отсекает от себя любые намеки на деструктивные настроения, предлагая сварить из тыквы, в которую превратилась Золушкина карета, кашу и заверяя, что в их океане утонуть невозможно. Из 18-ти треков, кроме обозначенных выше, особенно хочется выделить «Ты и я», «Моя Гиперборея», «Родная страна», «Мне не больно» и «Шрамы». Альбом рекомендуется как саундтрек к созерцательным прогулкам по Москве. Один из возможных маршрутов музыканты обозначили в «Лете» - от Ленинского проспекта до «Фрунзенской». Почему бы и нет, собственно?

Ближайший московский концерт «Операции Пластилин» состоится 19 марта в клубе RED.