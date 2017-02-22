Администрация YouTube удалила клип Чичериной с кадрами ополченцев Донбасса

Администрация популярного видеохостинга YouTube заблокировала новый клип певицы Юлии Чичериной на песню «Рвать», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на артистку.

Композиция «Рвать» посвящена ополченцам Донбасса. Премьера ролика состоялась 14 февраля, однако через неделю оно было удалено с онлайн-платформы по решению администрации ресурса.

В своем видео Чичерина использовала кадры боевых действий в Донбассе, права на которые принадлежат порталу «Радiо Свобода». В ролике также присутствовало видео с похорон командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) и повяляется Арсений Павлов (Моторолла), погибший 16 октября 2016 года.

«Наших донецких друзей эти фрагменты с украинскими солдатами тоже смущали, нас просили их убрать. Вот теперь появился повод перемонтировать видео немного», - прокомментировала Чичерина.

Премьера новой версии клипа состоится 8 марта.