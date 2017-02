Марк Янсен (Epica): Я уверен, Хиллари Клинтон готовилась к войне с Россией

В школьные годы вы не могли понять, как можно, получив яблоком по голове, открыть хоть какой-то закон, а призыв зануды-физички «потереть эбонитовую палочку» заставлял пылать ваши уши?

У вас есть шанс изменить свое отношение к физике, по крайней мере, к такому ее сложному разделу, как квантовая физика, если вы – поклонник голландских металлистов Epica! О вышедшем в 2016 году альбоме The Hologrpahic Principle, о предстоящих концертах в России и много еще о чем KM.RU побеседовали с бессменным лидером Epica – гроулером и гитаристом Марком Янсеном.

Несмотря на то, что ваш новый альбом The Holographic Principle вышел несколько месяцев назад, я прежде всего хотела бы поздравить вас с такой отличной работой!

- Спасибо, спасибо! (улыбается)

Как только вы анонсировали название альбома, стало ясно, что твоя любовь к квантовой физике по-прежнему сильна. А как восприняли твои идеи остальные члены команды? Ведь большинство людей в вашей группе – гуманитарии, люди получившие профессиональное музыкальное образование. А квантовая физика, на мой взгляд, довольно трудно сочетается с гуманитарным стилем мышления…

- Ребятам понравились эти идея. Исаак, к примеру, настолько увлекся, что и сам стал искать информацию об этом. И ему были очень интересны эти поиски, потому что это очень интересная тема. И когда ты начинаешь читать об этом – она тебя захватывает целиком. То же самое и с остальными ребятами. Каждый из них был воодушевлен этой тематикой. И фэны – они принимали самое живое участие, задавали вопросы, читали книги по этому вопросу. Так что я думаю, мы выбрали отличную тему, от которой народ буквально сходил с ума, обдумывая концепцию, выдвигая свои собственные идеи, обсуждая их с группой. Иногда я получал сообщения на свой фейсбук с вопросами и даже научными теориями по этой теме. Так что это и впрямь замечательно – такое взаимодействие с поклонниками.

Несколько лет назад мне довелось прочитать книгу, авторства, кажется, Майкла Талбота, которая называлась «Голографическая вселенная», и в которой выдвигались подобные идеи. Она не присутствует среди тех источников вдохновения, которые сподвигли тебя на подобный концепт альбома?

- Я не читал ту книгу, о которой говоришь ты, но вообще-то много разного материала выпущено на эту тему. Например, я смотрел много интернет-лекций Леонарда Сасскинда, в которых он очень доступно объясняет эту проблематику. Так что я бы рекомендовал всем, кто ею интересуется, ознакомиться с его лекциями, потому что их отличает абсолютно непредвзятый подход, они по-настоящему захватывающи, и автор – отличный рассказчик.

В этот раз вы записывались, используя только живые инструменты, что довольно необычно. Я имею в виду, что в наши дни электронные сэмплы настолько совершенны, что их сложно отличить от звучания настоящего инструмента. С другой стороны, и не мне тебе это рассказывать, пригласить в студию настоящий оркестр – удовольствие нынче отнюдь не из дешевых…

- Да уж! (посмеивается)

Почему же вы все-таки решились на это?

- Мы обсуждали, что бы мы могли сделать лучше по сравнению с наши предыдущими альбомами. И было сложно найти, что же все-таки можно улучшить, потому что мы были очень довольны звучанием Quantum Enigma. Но затем кто-то предложил, что вот что бы нам стоило сделать – это записать весь материал с настоящими инструментами, даже с такими, как, например, духовая медь. Раньше мы бы использовали в этом случае сэмплы. И хотя нынче сэмплы по-настоящему великолепны, но все равно, когда это исполняется живым музыкантом – ты слышишь душу инструмента, а это никакими сэплами не достичь. И хотя это огромный труд, к тому же это еще и очень дорого – мы очень рады, что пошли на этот шаг. Потому что когда ты можешь записать целый оркестр с настоящими инструментами – во-первых, претворяется в жизнь твоя заветная мечта, а во-вторых – от этого сильно выигрывает звучание альбома. Так что я уверен, что в следующий раз мы будем записываться только так!

А как так случилось, что ты в этот раз не записывал гитарные партии?

- Хмм… На самом-то деле я с самого начала никогда не принимал участие в записи гитары, просто в этот раз мы решили упомянуть об этом. Я думаю, что на самом деле во многих группах весь материал исполняется одним гитаристом. И это было правильно – поблагодарить Исаака за его великолепный труд. В процессе записи я был всецело поглощен сочинением текстов, и если бы мне пришлось еще и гитару записывать!.. И так уж у нас повелось с самого начала – когда я сосредоточен на лирике, я не хочу заниматься ничем другим, потому что выполнение сразу нескольких задач мешает концентрации. Сочинение подобных текстов – это очень напряженный процесс, который занимает очень много времени. Так что я счастлив, что с самого начала и по сей день Исаак взял на себя запись всех гитарных партий, потому что если бы мне пришлось заниматься еще и этим – я бы буквально сошел с ума! (смеется)

Ты уже не раз говорил в интервью, что рассматриваешь новый альбом, как старшую сестру вашей предыдущей работы The Quantum Enigma…

- Да, так и есть…

Сложно ли было найти баланс между новшествами, и теми элементами, которые являются маркерами вашего фирменного стиля? Ведь всегда существует опасность скатиться в самоплагиат…

- В отношении музыки или текстов?

Я про музыку.

- Да, такой риск всегда существует, и поэтому я очень рад, что в нашей группе нынче песни сочиняют пять человек. Раньше этим в основном занимался я, конечно и в то время не без помощи остальных, но процентов на восемьдесят это было все же моей обязанностью. И я думаю, что если бы эти восемьдесят процентов так и остались до наших дней, то возникла бы опасность самоцитирования. Ты же видишь, что это происходит со многими группами, где весь материал сочиняется преимущественно одним композитором, и по прошествии нескольких альбомов этот человек попросту начинает повторяться. Вот этого мы искренне стремимся избежать. Так что здорово, что у нас в группе пять сочинителей, и каждый привносит что-то свое, и ты слышишь, насколько же разнообразны песни, вошедшие в альбом. И все же, все вместе они звучат как Epica, потому что мы собираемся вместе и начинаем работать над песнями, чтобы придать им «фирменное» эпиковское звучание. Но если бы тебе довелось услышать первоначальные демо – иногда возникает ощущение, что это песни пяти совсем разных групп! (смеется) Но после того, как мы как следует поработаем над ними – они становятся Эпикой. И я думаю, что именно это подход позволяет нам избежать самоплагиата, потому что каждый из нас оказывает свое влияние и приносит свои свежие идеи.

Для меня лично дополнительная связь между двумя последними альбомами заключается в использовании вами латинского языка…

- Ну вообще-то мы используем латынь с самого первого альбома…

Да, но так получилось, что тут вы использовали латынь в заглавных песнях… Впрочем, это мои личные ощущения. А завела я этот разговор вот к чему: с одной стороны, латынь является языком науки – какой научный термин не возьми, окажется, что у него латинское происхождение. С другой – это язык религии. А у вас в заглавной песне последнего альбома есть такие слова: “…dive into eternal light…”, что тоже вызывает определенные религиозные ассоциации. Так вот для тебя, как для автора этих слов: какой из этих двух аспектов латыни более важен?

- Самая главная причина, по которой мы используем латинский язык – это то, насколько он хорошо звучит во время хорового исполнения. Я бы даже сказал, что для меня это одна-единственная причина. Когда я слышу хор, поющий на латыни – например, в церкви – у меня всегда мурашки по телу, так мне это нравится! Хотя я не религиозен, по крайней мере, в общепринятом смысле… Я не являюсь последователем ни одной из религий, но я верю в богов, я верю, что существует нечто, что создало Вселенную, в которой мы проживаем. Некоторые называют это «Богом», другие – «Вечным Разумом». Как ты это не назови, я думаю – мы здесь отнюдь не случайно. Я твердо убежден, что все это сконструировано слишком хорошо, чтобы оказаться просто стечением обстоятельств. Я не верю в то, что если ведешь неправедный образ жизни – то непременно попадешь в ад. Подобные верования – не для меня. Но я верю, что существует некий «дизайнер», который все это придумал и сотворил. Некоторые говорят: «Во что бы и в кого бы ты не верил – это все нужно лишь для того, чтобы заглушить в себе страх смерти». Но дело в том, что я совсем не боюсь смерти, а к своим выводам пришел после проведенных мною лично исследований. И меня они вполне устраивают, хотя, конечно, я признаю, что каждый свободен думать и верить во что ему вздумается. И я уважаю это так же, как и свои личные убеждения.

В Beyond the Matrix есть слова “It's a small lie for a man but a giant blow for mankind”, то есть ты перефразировал знаменитое высказывание Нила Армстронга.

- Угу, это так…

Следовательно, ты уверен, что американцы на Луне – это фейк?

- Да, да. Я бы не сказал, что вся история от начала до конца является фальшивкой. Но я думаю, что что-то в ней все же не сходится. А когда моя интуиция подсказывает мне, что «что-то здесь не так» – обычно все «не так» и оказывается (смеется). Я не уверен, является ли эта история фейком целиком, но точно знаю, что, по крайней мере, большая ее часть – обман, и это уже доказано. Очевидно, что фальшивые кадры были использованы, чтобы вся эта история выглядела правдоподобно. Но если ты используешь фальшивую хронику – то и вся твоя история также может быть ложью! Я думаю, что по каким-то причинам им не удалось попасть в тот раз на Луну, но уж очень хотелось выпендриться. Так много людей уже много лет обсуждают это, пытаясь понять, что же там было на самом деле, но так до сих пор ничего и неясно. В истории очень много темных пятен, моментов, с которыми «что-то не так». И это тоже часть мистики, а поиски правды всегда интересны.

И тут все это плавно переходит в тематику другой твоей песни – Divide and Conquer…

- Точно! (смеется)

Кстати, инструментальная версия альбома помогла мне обнаружить совершенно потрясающий гитарный риф в Divide and Conquer. В оригинальном исполнении он скрыт под вокальными линиями. Поэтому когда я услышала инструментальный вариант, то у меня было потрясение: «Вау! Я же чуть было это не пропустила!»

- Да, всегда обидно, когда ты сочиняешь отличную песню, но все слышат лишь «верхний слой», а некоторые вещи оказываются немного скрытыми. Поэтому я очень рад, что мы выпустили эту инструментальную версию, чтобы люди смогли услышать те детали, на которые обычно не обращают внимание.

Меня очень удивило, что в одном из интервью ты сказал, что эта песня несколько выпадает из общей концепции альбома. Потому что, на мой взгляд, она как раз отлично вписывается в эту концепцию: средства массовой информации посредством промывки мозгов создают для нас совершенно искусственную информационную вселенную. И для того, чтобы увидеть ее иллюзорность, увидеть, как происходит манипулирование сознанием людей – достаточно всего лишь выйти из этой матрицы, сделав шаг в сторону, но непонятно, в какую сторону нужно этот шаг сделать…

- Согласен с тобой. Да, это действительно сложно. Но ведь еще много лет назад Джим Морисон сказал: “Тот, кто управляет средствами массовой информации – управляет умами людей”. И это по-прежнему верно и в наши дни. Само собой, каждое государство пытается влиять на людей через СМИ и старается заставить их поверить, что все, совершаемое государством – делается ради их блага. Повсюду существует пропаганда, призванная следить за тобой, это очевидно и это в порядке вещей. Но неплохо проверять новости с разных точек зрения. Например, я смотрю новости не только из моей страны, но и также новостные каналы других стран. Я ищу, что сообщают об этом альтернативные СМИ. И иногда ты обнаруживаешь за всем этим «второе дно», о котором никогда прежде и не слышал. И тогда ты начинаешь копать глубже, начинаешь общаться с людьми из страны, о которой была эта новость, и получаешь истории из первых рук. И тогда ты узнаешь, что же происходит на самом деле, вместо того, во что тебя пытаются заставить поверить СМИ. И иногда это совершенная противоположность тому, что ты видишь в телевизоре.

Кстати, ведь ваш американский тур начался как раз в дни выборов или сразу после них, правильно?

- Верно.

Так что тебе довелось непосредственно понаблюдать всю эту истерию в американских медиа по поводу Трампа, выборов и всего, что с этим связано…

- Да уж…(смеется). Я был там и наблюдал за всем по телевизору. Результаты приходили в прямом эфире, и я видел, как побледнели все эти ведущие с CNN, как они теребили и ломали свои ручки. Мы здорово тогда посмеялись над этим. Но вся дикость ситуации заключается в том, что американцы были вынуждены выбирать между Трампом и Хиллари Клинтон, каждый из которых был отнюдь не фантастическим вариантом для большинства людей, мягко говоря (усмехается). Так что, да, ты конечно будешь чувствовать себя обманутым, когда тебе предложат выбирать между двумя ужасными альтернативами – но что ты можешь с этим поделать? (смеется)

С другой стороны, в России все СМИ в течение осени тоже только и твердили, что «Трамп-Трамп-Трамп». Я иногда даже переставала понимать, а кто у нас-то президент – Путин или Трамп?

- Да-да (смеется)… Я твердо уверен, что между Путиным и Трампом существует какая-то закулисная дружба. Но в этом есть, по крайней мере, один положительный момент, потому что, я уверен, Хиллари Клинтон готовилась к войне с Россией. По крайней мере, она делала все, чтобы вывести Россию из себя. Так что я очень рад, то этого не случилось, что войны у нас не будет, потому что это был бы наихудший выход. В случае войны между Соединенными Штатами и Россией Европа оказалась бы в ее эпицентре, потому что Европа целует зад Штатам последние лет пятьдесят. Так что нам всем бы досталось (посмеивается).

В Соединенных Штатах вы гастролировали совместно с российской группой «Аркона». Понравились они вам?

- Да, они поразительные люди. Мы здорово повеселились вместе, они – отличные собутыльники. Правда, девушка не очень хорошо говорит по-английски, так что нам не удалось как следует пообщаться, но все они – очень приятные и дружелюбные люди, и я считаю, что они проделывали отличную работу на каждом своем выступлении. Им удавалось по-настоящему зажечь толпу. Я надеюсь, что у них очень хорошее будущее, потому что это отличная группа!

Единственный и неповторимый экспортный продукт русского металла!

- Я считаю, что это и впрямь достойный экспорт, потому что я видел, как реагируют на них люди. Особенно на две последние песни в сете, к сожалению, не знаю, как они называются, но в них есть такое «разгульное» чувство, что люди немедленно начинали прыгать и сходить с ума. Так что, на мой взгляд, у них были отличные выступления.

The Acoustic Principle. Как возникла эта идея – записать пять акустических версий ваших песен, поменяв их стиль, их названия, а некоторых случаях и тексты?

- Да мы это сделали просто забавы ради. Мы всегда были не прочь поразвлечься, и к тому же у нас уже был опыт создания акустических версий собственных песен. А тут наш продюсер предложил: «Давайте сделаем еще один альбом с акустическими версиями и посмотрим, что из этого выйдет». И мы пошли в студию, поджемовали, поигрались с этими треками, иногда превращая их в нечто совершенно другое, даже тексты кое-где изменили. Так что мы от души повеселились, хотя это не отменяет того, что все эти песни должны были быть качественно исполнены. Но в первую очередь – мы делали это ради удовольствия (смеется).

На акустическом альбоме представлено такое разнообразие стилей! Получилось по-настоящему «вкусно», если можно так выразиться!

- O! Спасибо! (смеется)

У вас не появлялась мысль включить какую-нибудь из этих песен в концертную программу? Мне кажется, это было бы очень здорово и необычно…

- Да, возможно мы и сделаем что-то подобное в будущем, потому что многие просят нас об этом. А мы всегда относимся очень серьезно к тому, о чем нас просят наши фэны. Так что такое возможно в будущем, но тут еще все упирается в то, что тогда нам придется брать с собой акустические инструменты и дополнительное оборудование. А куда бы мы ни летели нынче – эти авиакомпании ломят какие-то сумасшедшие цены за дополнительный багаж, так что группам становится все сложнее и сложнее везти с собой дополнительное оборудование. Но мы взяли себе эту идею на заметку, и вполне возможно, что в будущем мы добавим одну-две акустических песни в нашу программу.

Как раз о дополнительном оборудовании хотела тебя спросить. В этом туре вы используете какое-то уникальное световое оборудование, ты не раз говорил об этом. Собираетесь ли вы использовать его на своих концертах здесь, в России? Потому что, Россия, с ее огромными расстояниями и дальними перелетами, практически всегда накладывает логистические ограничения на возможность использования каких-то дополнительных фишек…

- Да уж… Конечно же, наш светотехник использует максимум того света, который будет возможен в России. Он всегда делает что-то фантастическое на наших шоу. Так что я уверен, что люди получат то, что хотели действительно хотели увидеть. Это правда, такое оборудование и впрямь сложно привезти в России, прежде всего из-за законодательства. Но и в Европе мы столкнулись с огромными трудностями при получении разрешений на наше шоу с пирамидальными лазерами, потому что в некоторых странах вообще запрещено использование лазеров на концертах, а в некоторых – к нам приходили проверяющие. И иногда они заявляли за пять минут до начала концерта: «Нет, мы не разрешаем вам их использовать». Так что это было настоящей головной болью, и нам предстоит еще подумать, что нам делать в дальнейшем со всеми этими пирамидами, потому что дороговато получается – взять их с собой в тур и не иметь возможности их использовать – получается, деньги на ветер (грустно усмехается)… Да, каждый раз мы извлекаем новый урок! (смеется)

Будет ли «Русский принцип» отличаться от «Европейского» (название турне группы Epica – The Nordic Russian Principle)?

- O, нам еще предстоит обсудить сет-лист. Я думаю, мы займемся этим где-то за неделю, до того как мы отправимся в дорогу, чтобы у каждого была возможность выучить песни, если мы решим исполнять что-то новое. Конечно, основной сет-лист уже сформирован еще во время нашего выступления в Америке. У нас есть некоторые предпочтения, песни которые мы очень любим исполнять живьем, которые просто созданы для концертного исполнения, например “Beyond the Matrix”. Каждый раз, когда мы ее играем, зал начинает сходить с ума. Так что эта песня точно останется в нашем сет-листе. Но каждый раз мы стараемся что-то изменить, и исполняем некоторые песни по-другому, чем в предыдущей стране. Каждый раз мы стараемся создать идеальный сет-лист.

Давай вернемся к инструментальной версии альбома. Вот о чем хочу тебя спросить: ты наверняка слышал о таком телевизионном шоу “Voice”?

- Нет, я его не знаю…

Понятно. У нас и в других странах, в Финляндии например, оно стало очень популярным, но впервые оно появилось как раз в Нидерландах…

- A! Это что-то вроде шоу “Ищем таланты”? Ок, я, кажется, слышал о нем, но не смотрел ни разу…

Так вот, слушая инструментальный альбом, я подумала, что это же идеальная минусовка для тех людей, кто хотел бы принять участие в подобного рода программах….

- Да-да, иногда мы получаем запросы от телевизионных программ о том, что кто-то хочет спеть нашу песню – как-то был запрос из Турции и, кажется, из Венгрии. Мы всегда даем согласие – это замечательно, что есть люди, которые хотят исполнять наши песни. Это здорово, что есть страны, где метал звучит на национальном телевидении. Ведь сейчас столько ограничений, и по радио нас особо не крутят, поскольку музыка у нас не очень коммерческая, так что если представляется такая возможность, и кто-то хочет исполнить нашу песню – мы всегда с радостью говорим «Да!»

Давай поговорим о вашем фестивале – Epic Metal Fest. Восхищаюсь вашей смелостью и настойчивостью. Потому что вот Metallica повозились пару лет со своим Orion Fest и отказались от этой затеи из-за огромных убытков. А вы, похоже, решили превратить ваш фестиваль в хорошую традицию?

- Да, мы хотим продолжить это начинание, потому что первые два раза все вышло просто отлично, с нами выступало много замечательных команд, которые мы сами очень любим, и на выступления пришло огромное количество народа. Так что мы определенно хотим продолжать это. Прошло уже три Epic Metal фестиваля, и четвертому определенно – быть!

На фестивале в Нидерландах ты выходил на сцену дважды – сперва с MaYan, затем – с Epica. Тяжело пришлось – все-таки два выступления за вечер?

- Нет, это было совсем не сложно, потому что я не так уж много пел с MaYan. Я спел всего три песни, что для меня было очень легко, и это больше походило на такую приятную разминку перед очень важным шоу Epica. Так сказать, я разогрелся очень приятным для меня способом. Я был очень доволен, что смог сделать это, для меня это был отличный способ скоротать день. Гораздо лучше провести разминку с отличной публикой и моей группой MaYan, чем сидеть за сценой и нервничать в ожидании выступления.

Я, конечно, понимаю, что сейчас ты целиком и полностью занят Epica. И тем не менее: есть ли какие-нибудь новости из «лагеря» MaYan?

- Совершенно определенно мы собираемся выпускать третий альбом, может быть, в следующем году. Мы потихоньку сочиняем песни, особенно Франк, Як и Мерел. Они очень увлечены этим, да и Джордж – он тоже очень занят написанием песен в настоящее время. В то время, когда у меня появляется такая возможность – я тоже принимаю в этом участие. Но они все понимают, что у Epica – приоритет. Как только мне требуется сделать что-то с Epica – все остальное отходит на задний план. Но с MaYan у нас есть много замечательных вещей, которые предстоит сделать, так что как только у меня появится свободное время – я начну работать над новым материалом с MaYan, или мы организуем небольшой тур.

А известно уже, кого вы позовете на фестиваль в этом году?

- Мы пока еще не знаем. Но у нас был отличный тур с Powerwolf, и я уверен, что мы пригласим их на фестиваль, потому что нам очень нравятся эти ребята. И вообще, все группы, с которыми нам случилось удачно поработать вместе, очевидно получат от нас приглашение на Epic Metal Fest. Я надеюсь, что Powerwolf смогут выбраться к нам в планируемые нами даты, и люди, которые придут на этот фестиваль, смогут увидеть и их выступление, и шоу других групп.

А как насчет приглашения Микаэлю Окерфельдту (лидер Opeth – прим. авт.)?

- Да на каждом из этих фестивалей моей целью было отправить приглашение Микаэлю Окерфельдту. Так что, когда бы он не захотел, для нас он – всегда желанный гость! (смеется)

Альбом-2016 для тебя? Конечно, помимо The Holographic Principle…

- Мне очень понравился альбом 3rd Machine! Это небольшая группа из Нидерландов, и ее знают немногие, но альбом у них получился отличный. Так что – 3rd Machine!

В завершение нашей беседы хочу сказать, что даже если весь мир вокруг меня – всего лишь голограмма, созданная моим воображением – я рада тому, что в этой голограмме существует такая великолепная группа, как Epica!

- Спасибо! Даже если все вокруг – всего лишь голограмма, это все равно… все равно здорово. То, что ты чувствуешь – это и есть реальность, в этом точно нет никаких иллюзий. Даже если все остальное нереально – то, что мы чувствуем, наши эмоции – они реальны. И если мы получаем удовольствие от выступления или прослушивания альбома любимой группы – это эмоции, которые не могут быть фальшивкой.

Итак, до встречи в Москве!

- Да, увидимся на концерте!

Фото: Nuclear Blast (studio), Наталья Ступникова (live)