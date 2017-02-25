Вера Брежнева или София Ротару: Кто отдает деньги с концертов в России боевикам АТО
Одна из известных украинских артисток, продолжающих гастролировать в России, возвращаясь в Киев, отдает половину заработанных гонораров в поддержку армии Петра Порошенко.
Об этом в эфире «5 канала» рассказал боевик АТО Евгений «Джексон» Терехов.
Ведущий в студии показал кадры с концерта в Москве, где выступали Таисия Повалий, Вера Брежнева и София Ротару.
Терехов в ответ заявил, что, по его данным, одна из упомянутых артисток, возвращаясь на Украину, каждый раз отдает половину заработанного в России на поддержку ВСУ, продолжающих карательную операцию в Донбассе.
Ведущий Роман Чайка заметил, что вряд ли это делает Повалий – бывший депутат Верховной Рады от партии Виктора Януковича.
Боевик «Джексон» утвердительно кивнул – таким образом, в числе «подозреваемых» остались Ротару и Брежнева, однако называть имя артистки Терехов не стал.
«Оставим загадку для наших телезрителей», — сказал телеведущий.