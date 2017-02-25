Вера Брежнева или София Ротару: Кто отдает деньги с концертов в России боевикам АТО

Ведущий в студии показал кадры с концерта в Москве, где выступали Таисия Повалий, Вера Брежнева и София Ротару

Одна из известных украинских артисток, продолжающих гастролировать в России, возвращаясь в Киев, отдает половину заработанных гонораров в поддержку армии Петра Порошенко.

Об этом в эфире «5 канала» рассказал боевик АТО Евгений «Джексон» Терехов.

Ведущий в студии показал кадры с концерта в Москве, где выступали Таисия Повалий, Вера Брежнева и София Ротару.

Терехов в ответ заявил, что, по его данным, одна из упомянутых артисток, возвращаясь на Украину, каждый раз отдает половину заработанного в России на поддержку ВСУ, продолжающих карательную операцию в Донбассе.

Ведущий Роман Чайка заметил, что вряд ли это делает Повалий – бывший депутат Верховной Рады от партии Виктора Януковича.

Боевик «Джексон» утвердительно кивнул – таким образом, в числе «подозреваемых» остались Ротару и Брежнева, однако называть имя артистки Терехов не стал.

«Оставим загадку для наших телезрителей», — сказал телеведущий.