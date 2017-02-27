Украинские рокеры споют о ценности времени на «Евровидении 2017»

Украина определилась со своим участником конкурса «Евровидение 2017».

Как сообщает ТАСС, представлять Украину будет рок-группа O.Torvald. Данный коллектив оказался победителем национального отбора для участия в «Евровидении».

Группа представит на конкурсе песню «Time», которая, по словам музыкантов, рассказывает о том, что время нельзя вернуть и нужно ценить каждое мгновенье своей жизни. «Ценность времени невозможно преувеличить. Невозможно прожить дважды один и тот же миг, стоит ценить каждую минуту, что ты проживаешь вместе со своими родными, близкими, друзьями», - сказали они.

Всего на конкурсе «Евровидение 2017» будут выступать представители 43 стран. Россия пока не определилась со своим участником. Одним из возможных артистов, который будет представлять нашу страну, называют участника шоу «Голос» Александра Панайотова.

В свою очередь Филипп Киркоров призвал бойкотировать популярный конкурс. По его словам, исполнители оцениваются не с профессиональной точки зрения, а с политической. «Какой смысл участвовать в конкурсе, где просто сводят счеты с нашей страной? Зачем ехать туда, где нас не ждут?», - заявил он «Комсомольской правде».

Конкурс «Евровиедние 2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.