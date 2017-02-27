Дэвид Боуи стал первым посмертным обладателем наград BRIT Awards

Дэвид Боуи стал первым музыкантом, посмертно получившим престижную музыкальную награду BRIT Awards.

Скончавшийся в январе 2016 года музыкант стал лауреатом премии в категориях «Лучший британский исполнитель» и «Лучшая британская пластинка года» (альбом «Blackstar»). Награду в первой категории за Боуи получил известный актер Майкл Си Холл, а за лучший альбом статуэтка была вручена сыну Боуи Дункану Джонсу. Боуи, таким образом, стал четырехкратным обладателем BRIT Awards.

Лучшей британской исполнительницей стала шотландская певица Эмили Санде. Награду в категории «Мировой успех» завоевала Адель. Лучшей британской группой были названы The 1975, а награду за лучший клип получил бойз-бэнд One Direction.

Лучшими иностранными исполнителями были названы Бейонсе и Дрейк.

Премия BRIT Awards была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году. Премия считается аналогом «Грэмми». В разное время ее лауреатами становились The Beatles, Oasis, Робби Уильямс, Эд Ширан и другие.