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Дмитрий Хворостовский отменил ближайшие концерты по совету врачей

13:45 27.02.2017
Дмитрий Хворостовский. Фото hvorostovsky.com
Дмитрий Хворостовский. Фото hvorostovsky.com

Знаменитый российский оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил ближайшие концерты по состоянию здоровья.

О переносе выступлений, запланированных в Калининграде, Минске и Вене на март текущего года, сообщается на официальном сайте артиста. В сообщении говорится, что данное решение было принято в связи с тем, что врачи рекомендуют Хворостовскому пройти очередной курс лечения опухоли мозга в этот период.

«Я с нетерпением ждал этих концертов и мне действительно не хочется их отменять. Однако сейчас я должен следовать советам врача и сосредоточится на моем выздоровлении. Я искренне ценю ту любовь и поддержку, которую показывают мне поклонники, друзья и семья», - отметил Хворостовский.

Если ничего не изменится, то артист планирует вернуться на сцену в апреле. Первым концертом станет его выступление в Торонто вместе с Анной Нетребко и Юзифом Эйвазовым.

Опухоль головного мозга была диагностирована у Хворостовского летом 2015 года. Тогда он взял длительный перерыв в работе, но затем, осенью того же года он вернулся на сцену. Однако периодически он отменяет или переносит запланированные концерты по состоянию здоровья. 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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27.02.2017, 20:09
Гость: Татьяна Алексеевна

Желаю Дмитрию сил,чтобы победить болезнь!!!
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