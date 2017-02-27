Дмитрий Хворостовский отменил ближайшие концерты по совету врачей

Знаменитый российский оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил ближайшие концерты по состоянию здоровья.

О переносе выступлений, запланированных в Калининграде, Минске и Вене на март текущего года, сообщается на официальном сайте артиста. В сообщении говорится, что данное решение было принято в связи с тем, что врачи рекомендуют Хворостовскому пройти очередной курс лечения опухоли мозга в этот период.

«Я с нетерпением ждал этих концертов и мне действительно не хочется их отменять. Однако сейчас я должен следовать советам врача и сосредоточится на моем выздоровлении. Я искренне ценю ту любовь и поддержку, которую показывают мне поклонники, друзья и семья», - отметил Хворостовский.

Если ничего не изменится, то артист планирует вернуться на сцену в апреле. Первым концертом станет его выступление в Торонто вместе с Анной Нетребко и Юзифом Эйвазовым.

Опухоль головного мозга была диагностирована у Хворостовского летом 2015 года. Тогда он взял длительный перерыв в работе, но затем, осенью того же года он вернулся на сцену. Однако периодически он отменяет или переносит запланированные концерты по состоянию здоровья.