КОПЕНGАGЕН и «Дайте Два», 1 марта, «16 Тонн»

1 марта в клубе «16 ТОНН» состоится презентация нового полноформатного альбома группы ﻿КОПЕНGАGЕН! Вас ждёт масштабное концертное шоу, новинки, державшиеся в тайне и проверенные временем боевики!

КОПЕНGАGЕН – группа из Санкт-Петербурга, по праву считающаяся одной из самых перспективных молодых команд современной рок-сцены. За спиной музыкантов такие фестивали, как «MAXIDROM», «Нашествие», «Живой», «Рок-иммунитет», «Живой», «Окна Открой», выступления на одной сцене с HIM, Simple Plan, 30 Seconds to Mars, Imagine Dragons.

Обладатели премии Чартова Дюжина'15 в номинации ВЗЛОМ, авторы радио-хитов «Не При Делах» и «Мир», яркие и непредсказуемые КОПЕНGАGЕН, представят вашему вниманию долгожданный альбом, который перевернёт представление о рок-музыке на русском языке!

Специальным гостем на концерте в клубе 16 ТОНН станет группа ДАЙТЕ ДВА!

Группа «Дайте Два» (Дайте2) существует с 2007 года в различных видах и нескольких музыкальных направлениях одновременно. Журналисты и критики в разное время определяли звучание Д2 как панк-рок, альтернатива, рэп, сами же участники коллектива в шутку утверждают, что играют дарк-регги, готический рэп и профессорский шансон. «Дайте Два» - это живой музыкальный организм, реагирующий на большинство культурных в целом и музыкальных в частности явлений современного мира, а иногда и сам их создаёт.

В творческом багаже коллектива на данный момент имеется 6 студийных альбомов, а так же совместные треки вокалистки и автора песен «Дайте Два», Людмилы Маховой с такими артистами, как Алиса, 25/17, Сергей Шнуров, LORI!LORI!, LaScala, Последний Пионер, Константин Чалых, Plactic Sonic, Кошки Jam, Лица, Страна Советов, Граф, Руставели, F.P.G., Salvador, Disco-RD и многими другими.

Одной из особых отличительных черт группы, по которой слушатели узнают «Дайте Два» сквозь смену музыкальных стилей, являются тексты, наполненные глубоким смыслом и сильными эмоциями.