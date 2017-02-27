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MORDOR, 3 марта, «Театръ»

15:24 27.02.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

3 марта 2017 года, в Московском клубе «Театръ» и 7 апреля в Питерской «Опере» пройдут концерты группы MORDOR

Очередной рок-перформанс московских музыкантов, с присущим им чувством юмора, был назван- «КПЗ», но не волнуйтесь! Никакой уголовщины! В данном случае КПЗ, расшифровывается как «Концерт По Заявкам»! Плей-лист концертов будет сформирован при помощи поклонников коллектива, которые смогут проголосовать за любимые песни на официальной странице группы в "ВКонтакте". Поскольку, за 9 лет своего существования, MORDOR выпустил 4 полноценных альбома, фанатам есть из чего выбрать.

Концерты MORDOR никого не оставляют равнодушным. Здесь и современная тяжёлая музыка, и электроника, брутальное шоу и лирика, элементы театра и саркастический юмор, и конечно много-много огня, ведь практически ни одно шоу группы не обходится без пиротехники и спецэффектов! Не пропустите!

Приводим список песен, которые, исходя из итогов голосования, группа обязательно обещает исполнить на концертах:

Банзай
Выше звёзд
Глаза в глаза
Добрые люди
Гламур, гламур!
Иду на «ВЫ»
Мордор
Машинист
Мясорубка
Сталинград
Песня для..
Рок-н-ролл Волга
Форсаж
In Vino Veritas
Hombre Pajaro

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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