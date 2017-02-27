MORDOR, 3 марта, «Театръ»

3 марта 2017 года, в Московском клубе «Театръ» и 7 апреля в Питерской «Опере» пройдут концерты группы MORDOR

Очередной рок-перформанс московских музыкантов, с присущим им чувством юмора, был назван- «КПЗ», но не волнуйтесь! Никакой уголовщины! В данном случае КПЗ, расшифровывается как «Концерт По Заявкам»! Плей-лист концертов будет сформирован при помощи поклонников коллектива, которые смогут проголосовать за любимые песни на официальной странице группы в "ВКонтакте". Поскольку, за 9 лет своего существования, MORDOR выпустил 4 полноценных альбома, фанатам есть из чего выбрать.

Концерты MORDOR никого не оставляют равнодушным. Здесь и современная тяжёлая музыка, и электроника, брутальное шоу и лирика, элементы театра и саркастический юмор, и конечно много-много огня, ведь практически ни одно шоу группы не обходится без пиротехники и спецэффектов! Не пропустите!

Приводим список песен, которые, исходя из итогов голосования, группа обязательно обещает исполнить на концертах:

Банзай

Выше звёзд

Глаза в глаза

Добрые люди

Гламур, гламур!

Иду на «ВЫ»

Мордор

Машинист

Мясорубка

Сталинград

Песня для..

Рок-н-ролл Волга

Форсаж

In Vino Veritas

Hombre Pajaro