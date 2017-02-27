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«Машнинбэнд», 4 марта, «Лес»

15:36 27.02.2017
«Машнинбэнд». Фото предоставлено организаторами концерта
«Машнинбэнд». Фото предоставлено организаторами концерта
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Четвертого марта в клубе «Лес» «Машнинбэнд» представит долгожданную обновленную программу

«Машнинбэнд» – важнейшее явление питерской альтернативной сцены 1990-х. В составе "Машнинбэнда" в разное время фигурировали Евгений Федоров ("Объект насмешек", Tequilajazzz, Zorge) и Григорий Сологуб («Странные игры», "Игры"); Егор Летов записал кавер-версию песни "P.S. Сам (Айя)" и включил ее в альбом "Долгая счастливая жизнь"; наконец, суперпопулярные рэперы Оксимирон и Noize MC признавались, что тексты Андрея Машнина оказали на них огромное влияние.

В середине 2000-х "Машнинбэнд" перестал выступать, его возвращение на сцену состоялось только осенью 2015 года. Выступление получилось настолько мощным, что вдохновило группу на продолжение. И только сейчас возвращение "Машнинбэнда" можно назвать действительно состоявшимся: 4 марта в клубе "Лес" прозвучит не просто ретроспективная программа, но и несколько совсем новых песен. Тексты некоторых из них уже опубликованы – Андрей Машнин как был, так и остался непревзойденным мастером едкого слова, и можно с уверенностью утверждать, что его новые песни разойдутся на цитаты. Первый "электрический" альбом Машнина, вышедший в начале 1990-х, назывался "Тихо в лесу".

4 марта в "Лесу" будет громко. Не пропустите редкий столичный концерт "Машнинбэнда", на котором, наконец, будет представлена обновленная программа!

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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